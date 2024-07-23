全台最會「閃」颱風的萊爾富「三重美堤店」今天上午進行打包撤離作業

今年第3號颱風「凱米」昨天（7月22日）下午2點升級為中度颱風，昨晚11點30分已發布海上颱風警報，預計今天中午到傍晚間會發布陸上警報。根據中央氣象署表示，若依目前路徑預估，主要降雨區域會在北部、宜蘭及各山區，累積雨量會相當明顯。

凱米颱風來襲，萊爾富「三重美堤店」今天上午10點已開始進行打包撤離作業，包括撤離商品及機台，預計下午1點前全數撤離完畢，以避開萬安演習。堆高機作業因萬安演習須等待通知，目前預計下午3點開始進行門市本體撤離作業。萊爾富三重美堤店店址：新北市三重區二重疏洪道疏洪十六路重新橋下。