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全台最會「閃」颱風的萊爾富「三重美堤店」今天上午進行打包撤離作業

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供
全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供

今年第3號颱風「凱米」昨天（7月22日）下午2點升級為中度颱風，昨晚11點30分已發布海上颱風警報，預計今天中午到傍晚間會發布陸上警報。根據中央氣象署表示，若依目前路徑預估，主要降雨區域會在北部、宜蘭及各山區，累積雨量會相當明顯。

凱米颱風來襲，萊爾富「三重美堤店」今天上午10點已開始進行打包撤離作業，包括撤離商品及機台，預計下午1點前全數撤離完畢，以避開萬安演習。堆高機作業因萬安演習須等待通知，目前預計下午3點開始進行門市本體撤離作業。萊爾富三重美堤店店址：新北市三重區二重疏洪道疏洪十六路重新橋下。

此外，萊爾富除加強全台門市防颱作業外，同時也滿足民眾採買防颱商品需求，於萊爾富Hi-Life VIP APP內的「萊購物」平台推出「防颱防災主題館」，祭出多項指定商品最低下殺3.4折起，即日起推出享3.4折的優惠商品包含神盾奈米矽酸質200mL（單價299元）享單件促銷優惠價99元、神盾超效能滅火器（單價2,980元）享單件促銷優惠價999元；aibo PD快充無線充行動電源迷霧粉／冰峰藍（單件原價3,280元）享單件促銷優惠價1,180元；神盾防水無痕牆面修補膏250g（單件原價299元)享單件促銷優惠價129元。還有多款下殺5折的指定商品。

全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供
全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供
中颱凱米來襲，萊爾富Hi-Life VIP APP內的「萊購物」推出「防颱防災主題館」指定商品下殺3.4折起。圖／萊爾富提供
中颱凱米來襲，萊爾富Hi-Life VIP APP內的「萊購物」推出「防颱防災主題館」指定商品下殺3.4折起。圖／萊爾富提供
全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供
全台最會「閃」颱風的萊爾富三重美堤店今天（7月23日）上午10點已進行打包撤離作業。圖／萊爾富提供

三重 凱米颱風 萬安演習

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