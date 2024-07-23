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訪酸菜魚名店疑吃到「蟲卵魚片」！店家回這句她氣炸：醫院已通報

聯合新聞網／ 綜合報導
她表示與男友吃一半才發現有異物附著在魚肉上面，懷疑吃到的是蟲卵。 圖擷自臉書社團「爆料公社」
她表示與男友吃一半才發現有異物附著在魚肉上面，懷疑吃到的是蟲卵。 圖擷自臉書社團「爆料公社」

有一名女網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，日前在台中買了一家知名連鎖酸菜魚，與男友吃一半才發現有異物附著在魚肉上面，驚嚇「疑似吃到的是蟲卵」，餐後她與男友同時都有肚痛、腹瀉及起紅疹的症狀。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好噁心！」

原PO透露，她與男友共吃一家知名連鎖店的酸菜魚，結果吃到疑似附有蟲卵的魚肉，引發肚痛、腹瀉等症狀，於是在店家官網上留評論向店家反應該狀況，店家卻回應「有與廚房確認過，是魚片的部分，沾到明太子奶香魚的明太子魚卵」所致。但從照片中清楚可見，魚片上確實有像極蟲卵的東西。

原PO表示，沒有人想吃個飯吃到需要掛急診，她抱怨發生事情到現在店家一通關心的電話都沒有，主管給的理由也讓她無法接受，還疑似刪除、隱藏她的google評論，完全看不出來店家有想處理的意思，才會上網發文抱怨，想逼店家出來面對。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「蠻噁的」、「看起來不像沾在上面」、「明太子不太可能會沾在食物上然後還不掉，屬實應該是蟲卵，拿去檢驗吧」、「拿去檢驗啊啊啊」、「明太子不太像，像鮭魚卵」、「可怕，不敢吃了」、「看圖片我不覺得是明太子」、「那是明太子吧，還是你要自己送驗看看，用猜的也沒用」。

但也有不少網友質疑「寄生蟲卵如果這麼大，還需要顯微鏡幹什麼？」、「不拿去檢驗，PO在這裡幹嘛，要PO也是驗完再PO」、「疑似？疑似？不送檢在這邊發文，還依靠孤狗自己隨便找資料？這是科技觀落陰嗎？」、「一切結果確定後再PO文比較好，整篇疑似？疑似？是要店家給什麼回覆？」

後來原PO有更新貼文表示，他們有到醫院檢查，醫院已通報為食物中毒，後續由衛生局介入調查處理中。

寄生蟲 蟲卵 酸菜魚 食物中毒

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