快訊

不斷更新／樂桃航空明後天12航班取消 國內外航班異動一次看

台股終場彈漲614點收22,871點 台積電收979元、漲40元

農曆7月運勢(上)／鼠別輕信人、虎旅遊破財麻煩多、三生肖當心血光災

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風來勢洶洶 台灣虎航宣布2航班異動

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台灣虎航。本報資料照片
台灣虎航。本報資料照片

凱米颱風明天起影響台灣，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。台灣虎航今天中午表示，受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航有2航班異動。

台灣虎航今天中午12時30分發布航班最新動態，24日周三最新航班異動情形部分，「IT602 桃園-首爾仁川」提前至19:00起飛。25日「IT603 首爾仁川-桃園」提前為24日23:30起飛，且航班編號調整為IT2603。以上皆為當地時間，且為24小時制。

台灣虎航表示，因颱風走向詭變多端，關於沖繩地區的往返航班，請旅客密切注意後續相關資訊更新，其餘航班不受影響。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。

凱米颱風 台灣虎航 航班

延伸閱讀

凱米直衝宜蘭有望放「颱風假」 縣府今晚8點前宣布

凱米襲台 南橫梅山口至向陽段「預測雨量達標」明封路

賈新興：中颱凱米24日深夜不排除登陸基隆北海岸、東北角至宜蘭一帶

凱米颱風就在家門口 北市忙撤河濱設施、避免到河岸邊

相關新聞

訪酸菜魚名店疑吃到「蟲卵魚片」！店家回這句她氣炸：醫院已通報

有一名女網友在臉書社團「爆料公社」上貼出一組照片並發文抱怨，她表示，日前在台中買了一家知名連鎖酸菜魚，與男友吃一半才發現有異物附著在魚肉上面，驚嚇「疑似吃到的是蟲卵」，餐後她與男友同時都有肚痛、腹瀉及起紅疹的症狀。照片曝光，引發網友熱議，紛紛驚呼：「好噁心！」

獨／高雄人的回憶！建國路「金山清粥小菜」8月底熄燈

回憶又少一間！位於高雄的老字號餐廳「金山清粥小菜」，近期傳出將於8月底結束營業，引起許多粉絲的不捨，表示「滿滿的回憶」、...

輸液恐缺到年底 衛福部公布最新到貨數量

輸液大廠「永豐化工」因嚴重違規停產，衛福部請國內合格廠商持續增產，並核准專案輸入，累積至本周，以500毫升計的專案輸入生...

凱米颱風來勢洶洶 台灣虎航宣布2航班異動

凱米颱風明天起影響台灣，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。台灣虎航今天中午表示，受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行...

看展要排1小時！北師美術館現象級展覽「戰鬥之城．終」為何爆紅？

你看過今年爆紅的人氣展覽「戰鬥之城．終」嗎？這個日前落幕的話題展覽，展期間總參觀人次創下北師美術館的新紀錄，圈粉無數！

疼惜做工養家的癌爸 陽光「口腔癌病友服務」募款

據衛福部110年癌登報告顯示，台灣每年有逾8千人罹患口腔癌，並已連續4年逾3千人因口腔癌死亡，口腔癌好發於45歲以上中壯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。