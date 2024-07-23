凱米颱風來勢洶洶 台灣虎航宣布2航班異動

凱米颱風明天起影響台灣，中央氣象署已經發布海上陸上颱風警報。台灣虎航今天中午表示，受凱米颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航有2航班異動。

台灣虎航今天中午12時30分發布航班最新動態，24日周三最新航班異動情形部分，「IT602 桃園-首爾仁川」提前至19:00起飛。25日「IT603 首爾仁川-桃園」提前為24日23:30起飛，且航班編號調整為IT2603。以上皆為當地時間，且為24小時制。

台灣虎航表示，因颱風走向詭變多端，關於沖繩地區的往返航班，請旅客密切注意後續相關資訊更新，其餘航班不受影響。實際的航班起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公布為準。