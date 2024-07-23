我的唐寶寶不傻 老來得女模範父用堅毅做養分

唐寶寶爸爸蔡清標是今年新北市模範父親，老來得女的他，來不及享受喜悅，就開始為愛女奔命，以孩子不傻的信念，用堅毅做養分灌溉，因孩子一句「爸爸您辛苦了」開花結果。

唐氏症關愛者協會近日透過新聞稿分享蔡清標與長女唐寶寶小真的故事，蔡清標從小喪父，靠著寡母在孤兒院幫人洗衣服賺來的收入，漸漸茁壯，小學畢業就到木箱工廠上班分擔家計，年輕只顧著拚家計，直至40歲中年才成家，老來得女，卻是人生另一場磨練的開始。

蔡清標回憶仍記得小真剛出生的模樣，當初只覺得寶寶呼吸比其他嬰兒急促，但婦產科醫師告知沒關係，就安心抱孩子回家，寶寶每次餵奶都只喝20c.c.，擔心的他抱著孩子滿月回診，醫生突然將寶寶轉至大醫院，小真患有「唐氏症」的消息，讓蔡清標一時失去方寸，但他立刻振作。

夫婦倆認真帶著女兒接受一系列早期療育課程，雖然翻身、爬行、走路都學得慢，但還是一一過關斬將，蔡清標說，記得幼兒園曾邀請家長到園觀察孩子學習狀況，正在學習清潔桌子的小真看到爸爸和媽媽，不僅擦得更起勁，還不時的偷瞄，這時才驚覺孩子不傻。

蔡清標以堅毅做養分灌溉孩子，蔡清標回想起開花結果的那一刻，滿滿的感動依然在眼神中閃爍，時光彷彿隨著記憶回到小真大班快畢業的時候，有一天蔡清標下班回來，大女兒突然對著蔡清標說，「爸爸您辛苦了」，這是蔡清標第1次聽到大女兒開口說出貼心話。

小真高職畢業後，不只是學習的結束，更是人生下個階段的開始，蔡清標陪著女兒在第一次求職、第一次學搭車、在餐廳當志工學習與人互動等，透過失敗經驗一次一次進步，一步步走過學習自立，最後，小真幸運地加入了唐氏症基金會的庇護商店。

小真今年已經30歲，在唐氏症基金會經營的愛不囉嗦庇護商店穩定工作超過10年，是大家眼中非常能幹、認真的優良員工。對蔡清標而言，小真是上天送來的禮物，就像應驗了這句話，開始工作的小真曾突然對爸爸說，「我要養你們一輩子」，那一刻蔡清標感覺一切都值得了。