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獨／高雄人的回憶！建國路「金山清粥小菜」8月底熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
鄰近高雄中學的「金山清粥小菜」即將於8月下旬熄燈。圖／擷取自google map
鄰近高雄中學的「金山清粥小菜」即將於8月下旬熄燈。圖／擷取自google map

回憶又少一間！位於高雄的老字號餐廳金山清粥小菜」，近期傳出將於8月底結束營業，引起許多粉絲的不捨，表示「滿滿的回憶」、「我喜歡鹹蛋瓜仔肉」。業者也於官方粉絲頁證實，將於8月下旬停業。

位於建國路上的金山清粥小菜鄰近高雄火車站、高雄中學，開業已有數十年的歷史，店內陳列約有30、40種的小菜，包括鹹蛋蒸肉、糖醋排骨、白菜滷、蔥花蛋、炒豬肝、炒韭黃等豐富選擇，乃是許多高雄人的口袋名單，也是不少夜貓族在深夜時段時的用餐好去處，累積一批死忠粉絲。

對於部份消費者而言，金山清粥小菜的價格較高，因此常引起網路的負面評論，但仍然是許多饕客的心頭好。近期傳出金山清粥小菜將於8月底結束營業的消息，引起網友們的熱烈討論，官方粉絲團也證實「我們是到八月二十幾號才停業」。對於記憶中的滋味消失，網友也表示「高雄夜生活人的回憶」、「捨不得」、「學生時代到現在、真的是好吃」、「感謝你們陪我20幾年的日子」。

金山清粥小菜店內提供豐富的小菜選擇。圖／擷取自金山清粥小菜粉絲頁
金山清粥小菜店內提供豐富的小菜選擇。圖／擷取自金山清粥小菜粉絲頁

清粥 金山 餐廳

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