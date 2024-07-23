中研院士發起成立TBGDS 台灣物種多樣性研究再躍進

台灣生物多樣性高，如何進行物種保育及應用為重要議題，學界、產業界今天合作成立台灣物種多樣性基因體發展學會（TBGDS），未來將建置多樣性基因體資料庫、嫁接產學研資源整合。

國內第1個以落實保護台灣物種多樣性基因體特色及促進相關產業發展的非營利性民間社團法人組織，「台灣物種多樣性基因體發展學會」今天在中研院舉行成立大會，標誌台灣物種多樣性研究將向前再躍進。

台灣物種多樣性基因體發展學會的首屆理事長，為國內遺傳及演化學權威、中研院院士李文雄，他今天致詞指出，基因體是物種演化根本，物種多樣性與人類生存息息相關，台灣不但擁有豐富生物多樣性，更有高比例特有種及亞種。

他也說，從2000年人類基因序列解碼工作初步完成後，透過基因體解碼成為獲取物種特性進行各項研究的主要方式，但迄今科學家們對物種基因體序列資訊的了解仍然不足，須持續投入研究。

李文雄說，TBGDS將專注物種與基因多樣性的解碼研究，成為嫁接產學研資源整合與串接平台，並確保特有物種DNA及基因資訊不外流，鞏固台灣在國際生物研究領域的競爭優勢。

李文雄也提到，未來將著手建置物種多樣性資料庫，盼資料庫可協助學者研究培育抗熱、抗寒等物種，國內本來就有這些技術，學會成立希望成為交流整合平台，更能促進研究。

台灣物種多樣性基因體發展學會秘書長王子元則表示，台灣物種多樣性基因體發展學會由學界及產業界攜手合作，盼透過產學研連結政府部門，提供一個平台，能夠支持國內物種保育及應用，讓台灣不至於缺席這個連中南美洲國家都高度關注的議題。