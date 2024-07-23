批官方帶頭誇大紅樹林藍碳功能 環團要求增匯審查喊卡

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聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體籲請政府務必聽取多方對紅樹林看法，勿因誇大「藍碳紅樹林」功能，而不慎誤植將造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷。記者邱德祥／攝影
台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體籲請政府務必聽取多方對紅樹林看法，勿因誇大「藍碳紅樹林」功能，而不慎誤植將造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷。記者邱德祥／攝影

環境部近期陸續審議「海草復育」及「紅樹林植林」等海洋碳匯方法學，引導企業參與減碳與維護生態。環保團體連續2周召開記者會表示，官方學界鼓吹種植外來紅樹林並誇大「藍碳紅樹林」的功能，若不慎誤植造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷，要求紅樹林植林增匯計畫必須停止。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會、彰化縣環境保護聯盟、台灣媽祖魚保育聯盟、台灣白海豚媽祖宮及粘錫麟紀念館等團體今天共同召開記者會指出，台灣人對於紅樹林的理解源自小學科普教育，把紅樹林視為河口海岸珍稀植物和海岸天然屏障，尤其是緊鄰淡水的水筆仔，關渡自然保留區內的紅樹林擴張導致陸域變大，河道窄化、改變水流，已影響大台北防洪，農委會於2021年底將關渡自然保留區解編，才得以疏伐移除紅樹林。

「紅樹林強植增匯的計畫必須停止」，台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政表示，不管是內政部所訂定的國家濕地保育綱領，或是「濕地保育法」第5條所強調的目標，都是在強調維護生物多樣性、強化濕地保育網絡系統、促進濕地生態保育及明智利用等，但近年來因為淨零碳排目標，以至於如何有效增加碳匯變成顯學，因此環境部提出廣植紅樹林的方式來做為減碳的解方，然而外來種紅樹林的碳匯貢獻有限，固碳功能也被過度誇大。

荒野保護協會祕書長謝振東表示，雖然地球正面臨嚴峻的氣候危機，但是生物多樣性的降低也是不可忽略的重要議題，紅樹林作為碳匯方法學的一部分，確實具有顯著的碳吸收能力，然而這些方法學的應用需要謹慎考量，以避免對生態系統或是生活環境產生其他負面的影響。

彰化縣環境保護聯盟主任吳慧君指出，密密麻麻的海茄冬讓原本豐富的生物量大幅減少，也導致河道縮減影響排洪安全增加淹水風險，政府每年更都要編列許多經費清除，內政部國家公園署應嚴格把關，也應優先保護原生濕地和物種及評估對區域的其他影響，避免因碳匯需求而破壞現有的生態平衡。

環境部長彭啟明表示，紅樹林在過去沒有經濟價值，但後來被各國普遍認為具有固碳功能，環境部正在審查紅樹林植林的方法學，這個方法學是沒問題的，只不過減碳和生態平衡之間一定要有標準，環境部一定會注意增匯和生態的關聯，各界的意見都會參考。

濕地 環團 環境部 紅樹林

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