快訊

他嗨「有望放颱風假」！內行人曝1狀況喊：皮要繃緊了

蔡阿嘎清空前員工蘿拉辦公室 發現「消失合約、公關品」

休旅車撞雲豹裝甲車要賠上億？軍方：須先鑑定肇責

聽新聞
test
0:00 / 0:00

0403地震後花蓮認養童暴增3成 芥菜種會急募認養人

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
兒少與家庭照顧者共同努力，透過教育和親職課程，翻轉家庭關係，把家的力量帶回來。圖/芥菜種會提供
兒少與家庭照顧者共同努力，透過教育和親職課程，翻轉家庭關係，把家的力量帶回來。圖/芥菜種會提供

「讓家的照顧與陪伴不再遙遠！」基督教芥菜種會指出，受通貨膨脹及認養童人數增加影響，面臨服務經費不足的困境，芥菜種會緊急召募1萬名認養人，以預備所需資源，透過家的照顧與恢復，讓脆弱家庭成長。

芥菜種會指出，據主計處資料，今年6月所得最低20%家庭的消費者物價指數（CPI）年增率達2.53%，代表弱勢家庭的「體感通膨」更嚴重。不僅大環境讓生活更加困難，0403花蓮強震重創花蓮，截至6月底，芥菜種會在花蓮的認養童數，也比去年同期增加31.5%，需要社會更多的支持。

芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會長期幫助弱勢家庭，提供經濟支持、關懷訪視、助學培力與特殊專才發展支持等，今年更致力於照顧者的關懷、陪伴與培力，例如舉辦親職教育、知識技能培力和人際關係等課程，也在特殊節日為照顧者送上禮物表達孩子的感謝，以拉近親子關係。

李肇家強調，不論是家的照顧還是家的恢復，關鍵不只是孩子，更是在「照顧者」，包括家中的父母、隔代教養長輩或親屬，以及外部的社工及芥菜種會社區助人志工「雅惠和安安」團隊，深入在地社區即時幫助脆弱家庭。

認養童小志（化名）的父親疑似漸凍症無法工作，家中經濟重擔落在妻子的身上，小志的父親除了要面對日漸衰退的身體狀況，還擔憂心兩名年幼孩童的教養，芥菜種會提供家庭經濟和生活需要的支持，並有社工及「雅惠和安安」社區助人志工高蓓蒂的訪視、關懷與陪伴。高蓓蒂說，只要看見問題，就會與社工討論。半年下來，不僅父親願意敞開內心，母親也有了笑容，逐漸把家的力量帶回來。

李肇家說，社會的穩定源於家庭的穩固，需要在內外部照顧者共同努力，芥菜種會每月認養童服務經費不斷增加，因此號召1萬名認養人，透過捐款或定期定額，一起支持家庭整體認養服務，幫助他們面對生活挑戰，翻轉生命。

花蓮強震 認養

延伸閱讀

中颱凱米增強變胖海陸警齊發 新北、宜蘭、花蓮、台東列警戒

颱風凱米接近 花蓮林業育樂場域預警性休園

颱風將襲 林保署籲遠離花蓮木瓜溪、萬里溪床

陳乃菁醫師：失智症照顧關係應從初期建立信任感

相關新聞

獨／高雄人的回憶！建國路「金山清粥小菜」8月底熄燈

回憶又少一間！位於高雄的老字號餐廳「金山清粥小菜」，近期傳出將於8月底結束營業，引起許多粉絲的不捨，表示「滿滿的回憶」、...

賈新興：中颱凱米24日深夜不排除登陸基隆北海岸、東北角至宜蘭一帶

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，針對中颱凱米，各國...

批官方帶頭誇大紅樹林藍碳功能 環團要求增匯審查喊卡

環境部近期陸續審議「海草復育」及「紅樹林植林」等海洋碳匯方法學，引導企業參與減碳與維護生態。環保團體連續2周召開記者會表...

0403地震後花蓮認養童暴增3成 芥菜種會急募認養人

「讓家的照顧與陪伴不再遙遠！」基督教芥菜種會指出，受通貨膨脹及認養童人數增加影響，面臨服務經費不足的困境，芥菜種會緊急召...

食藥署：家樂福、德州鮮切牛排進口醬料「驗出致癌物」

美式調味醬又被驗出致癌農藥！衛福部食藥署今天公布，家樂福桂林店進口的TACO醬，以及旗下有知名美式餐廳「德州鮮切牛排（T...

影／民調逾6成民眾挺核 彭啓明：若新核能安全會是選項

環境部推的「環保集點」第100萬名會員日前誕生，環境部長彭啓明上午出席活動並頒獎給該名幸運兒。彭啓明受訪時被問，台灣永續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。