0403地震後花蓮認養童暴增3成 芥菜種會急募認養人

「讓家的照顧與陪伴不再遙遠！」基督教芥菜種會指出，受通貨膨脹及認養童人數增加影響，面臨服務經費不足的困境，芥菜種會緊急召募1萬名認養人，以預備所需資源，透過家的照顧與恢復，讓脆弱家庭成長。

芥菜種會指出，據主計處資料，今年6月所得最低20%家庭的消費者物價指數（CPI）年增率達2.53%，代表弱勢家庭的「體感通膨」更嚴重。不僅大環境讓生活更加困難，0403花蓮強震重創花蓮，截至6月底，芥菜種會在花蓮的認養童數，也比去年同期增加31.5%，需要社會更多的支持。

芥菜種會執行長李肇家說，芥菜種會長期幫助弱勢家庭，提供經濟支持、關懷訪視、助學培力與特殊專才發展支持等，今年更致力於照顧者的關懷、陪伴與培力，例如舉辦親職教育、知識技能培力和人際關係等課程，也在特殊節日為照顧者送上禮物表達孩子的感謝，以拉近親子關係。

李肇家強調，不論是家的照顧還是家的恢復，關鍵不只是孩子，更是在「照顧者」，包括家中的父母、隔代教養長輩或親屬，以及外部的社工及芥菜種會社區助人志工「雅惠和安安」團隊，深入在地社區即時幫助脆弱家庭。

認養童小志（化名）的父親疑似漸凍症無法工作，家中經濟重擔落在妻子的身上，小志的父親除了要面對日漸衰退的身體狀況，還擔憂心兩名年幼孩童的教養，芥菜種會提供家庭經濟和生活需要的支持，並有社工及「雅惠和安安」社區助人志工高蓓蒂的訪視、關懷與陪伴。高蓓蒂說，只要看見問題，就會與社工討論。半年下來，不僅父親願意敞開內心，母親也有了笑容，逐漸把家的力量帶回來。

李肇家說，社會的穩定源於家庭的穩固，需要在內外部照顧者共同努力，芥菜種會每月認養童服務經費不斷增加，因此號召1萬名認養人，透過捐款或定期定額，一起支持家庭整體認養服務，幫助他們面對生活挑戰，翻轉生命。