前所未有的深夜品酩會！跟著「西班牙夫人」探索格蘭多納的神秘傳說

撰文／ 聯合線上／賴玟妍

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

忙碌一天後，倒上一杯威士忌，沉醉在微醺的氛圍中，是現代人喜歡的紓壓方式之一。在如此浪漫的氛圍裡，搭配有「最浪漫的威士忌」之稱的格蘭多納單一純麥威士忌是再適合不過了！

格蘭多納威士忌深邃迷人的色澤、飽滿濃郁的雪莉風味和豐厚順口的口感，堪稱是色香味俱全。在如此迷人的風味下，流傳著一段動人的「西班牙夫人」愛情故事，更是為格蘭多納威士忌增添不少浪漫魅力！

傳說在蘇格蘭的格蘭多納酒廠，有一位「西班牙夫人」默默守護著酒廠。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
傳說在蘇格蘭的格蘭多納酒廠，有一位「西班牙夫人」默默守護著酒廠。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

據說有一位身著黑色紅相間的衣裙、頭戴披肩頭紗的美麗西班牙女子，為了尋找愛人的身影，趁著雪莉桶在港口搬運時，藏身在雪莉酒桶中遠渡至蘇格蘭。到了蘇格蘭後，這位「西班牙夫人」卻捨不得離開，留守在格蘭多納的莊園中，成為酒廠的守護靈，許多訪客也聲稱見過這位美麗女子在酒廠裡四處飄蕩…

據說「西班牙夫人」為了追尋愛人身影，藏身於雪莉桶中遠渡到蘇格蘭。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
據說「西班牙夫人」為了追尋愛人身影，藏身於雪莉桶中遠渡到蘇格蘭。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭多納酒廠於1826 年在蘇格蘭東部高地成立，是蘇格蘭最古老的酒廠之一。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭多納酒廠於1826 年在蘇格蘭東部高地成立，是蘇格蘭最古老的酒廠之一。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭多納酒廠，1826 年於蘇格蘭東部高地成立，是蘇格蘭最古老的酒廠之一。格蘭多納酒廠堅持高成本及高費時的製作工法，選用最珍貴稀有的西班牙「雪莉之王」PX桶，堅持締造出高品質的單一麥芽威士忌酒款，每一瓶格蘭多納威士忌，都凝聚了格蘭多納追求極致工藝的堅持與對完美不妥協的品牌精神！

選用最珍貴稀有的西班牙「雪莉之王」PX桶，展現出奢華花果甜香的圓潤。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
選用最珍貴稀有的西班牙「雪莉之王」PX桶，展現出奢華花果甜香的圓潤。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

今年八月，格蘭多納推出全新包裝搭配升級酒液隆重上市，也推出《格蘭多納 隱世紅邸：穿越隱秘的紅色門扉》沉浸式體驗，原汁原味呈現「西班牙夫人」的浪漫愛情故事，活動提供格蘭多納新品12 年及神秘三款年雪莉桶威士忌酒款，另外超值體驗供應價值超過26,000元的「格蘭多納28年珍稀限量單桶酒款」！

格蘭多納也首創了前所未有的深夜品酩會，在夜半隨著「西班牙夫人」的步伐，品嚐著最頂級、最迷人的威士忌、探索著「西班牙夫人」的神秘傳說，享受這場酒與傳奇的盛宴，立即報名《格蘭多納 隱世紅邸》，一起走進格蘭多納的神秘世界吧！

格蘭多納威士忌推出全新包裝搭配升級酒液隆重上市！ 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭多納威士忌推出全新包裝搭配升級酒液隆重上市！ 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

堅持高成本及高費時的製作工法，致力提供最高品質的單一麥芽威士忌。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
堅持高成本及高費時的製作工法，致力提供最高品質的單一麥芽威士忌。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

前所未有的深夜品酩會！跟著「西班牙夫人」探索格蘭多納的神秘傳說。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
前所未有的深夜品酩會！跟著「西班牙夫人」探索格蘭多納的神秘傳說。 圖／格蘭多納 提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

活動資訊
《格蘭多納 隱世紅邸：穿越隱秘的紅色門扉》
日期： 2024/08/09 (五) – 2024/08/18 (日)
時間：每場次約45分鐘，請參閱報名場次
地點：台北松山文創園區2F多功能展演廳（台北市信義區光復南路133號）
報名網址：https://www.accupass.com/event/2406260918061463286466
格蘭多納活動網址: https://event-2024.glendronach.com.tw/

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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