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影／民調逾6成民眾挺核 彭啓明：若新核能安全會是選項

攝影中心／ 聯合報林澔一／台北即時報導
環境部推的「環保集點」第100萬名會員誕生，環境部長彭啓明上午出席活動並頒獎給該名幸運兒。記者林澔一／攝影
環境部推的「環保集點」第100萬名會員誕生，環境部長彭啓明上午出席活動並頒獎給該名幸運兒。記者林澔一／攝影

環境部推的「環保集點」第100萬名會員日前誕生，環境部長彭啓明上午出席活動並頒獎給該名幸運兒。彭啓明受訪時被問，台灣永續能源研究基金會公布民調，有逾六成民眾支持以「核電」作為2050淨零因應策略，支持民眾比起去年增加5.8％。彭啓明表示據他所知，賴清德總統的態度是開放的，並樂意有多元的聲音討論能源政策。但從環境基本法的角度來說，「非核家園」仍是目前政府正在做的。

彭啓明說明，目前國際上擁核、反核的聲音都有，雖然近期支持核電的聲音加大，但出現歧異的機會還是很高。對於氣候變遷，未來核能和氫能都可能是解決方案，若未來新核能沒有安全上疑慮也許會是選項之一。就目前既有的核電廠若要延役，都還必須經過正當法律程序。

彭啓明 核能 核電 環境部

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