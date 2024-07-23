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美國進口調味醬檢出致癌物環氧乙烷 遭邊境攔截

中央社／ 台北23日電

食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，3批不同業者從美國進口TACO醬、BBQ醬、肋排用調味料等調味醬，均被檢出含潛在致癌物環氧乙烷，違反不得檢出規定，全數退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署今天公布最新邊境檢驗不合格名單，共有20項檢驗不合格產品，如泰國金枕頭榴槤、越南綠茶萃取飲品等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

其中，3批不同業者從美國進口的調味醬，包括TACO醬、BBQ醬、肋排用調味料等，均被檢出殘留農藥環氧乙烷各0.1mg/kg到2.6mg/kg不等，違反不得檢出規定，全數依規定退運或銷毀。

根據食藥署統計美國調味醬竟查驗情形，今年1月15日到7月15日期間，共報驗404批，其中10批不合格、占2.48%，違規原因都是檢出殘留農藥環氧乙烷，將持續採20%到50%的抽批查驗到今年底。

至於這次違規的業者，食藥署副署長林金富接受媒體電訪說明，都將從加強抽批調整為逐批查驗。

根據環境部網站資訊，環氧乙烷屬於毒性化學物質，吞食、吸入均有毒，會造成皮膚及嚴重眼睛刺激，可能致癌、造成遺傳性缺陷、對生育能力或胎兒造成傷害。

另外，還有不同業者從分別從日本、印度進口的米油、玄米油，各被檢出縮水甘油脂肪酸酯2639ppb、1545ppb，共2批依規定退運或銷毀。林金富說，這2名業者都將從一般抽批調整為加強抽批；縮水甘油脂肪酸酯對人體有致癌性與基因毒性。

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