寵物是家中一份子 曹泰容彩筆畫鸚鵡丹丹生活點滴

在家中飼養動物已成為現代人生活的一部分，這些生命也不只是陪伴型的寵物，而是家中的一份子，繪本作家曹泰容新作「丹丹日記」，深刻描繪一家人與「鸚鵡丹丹」的溫馨生活點滴。

曹泰容在書序中表示，3年前牡丹鸚鵡「丹丹」來到家中，當時兒子剛升上國小高年級，瞬間升格為「鳥爸」，曹泰容和太太更升格為「阿公、阿嬤」。牡丹鸚鵡正式名稱黃領牡丹鸚鵡（學名：Agapornispersonatus），因為有一個「丹」字，因此命名為「丹丹」。

曹泰容表示，3年多來有「丹丹」陪家人度過疫情，生活不至於枯燥，「我們雖自嘲是鳥奴才，事實上家中增加了許多以前從未想到的生活樂趣，以及不少鸚鵡飼育知識，還因此認識了許多『鳥爸、鳥媽』，並一起參與了熱鬧如嘉年華的鳥聚」。

根據幼獅文化新書資訊，本書透過水彩筆觸及簡單卻充滿愛意的文字，細膩記錄曹泰容一家與寵物鸚鵡「丹丹」的溫馨生活點滴。書中以鳥的視角看人的世界，如人類的頭髮被丹丹視為「阿公山」，對電視中其他鳥類的聲音而感到好奇，洗澡時嬉戲過後留下一團糟的場景，對食物有明確喜好，也會挑食。

新書資訊指出，透過曹泰容滿懷愛意的畫面與文字，以及於繪本中流露對家人「丹丹」的寵愛之情，向讀者表達寵物也是家人，是家人就值得好好寵愛的心境，愛牠就要了解牠，不應該棄養。

曹泰容1975年生於台北，國立台北教育大學藝術教育碩士，為國小資深視覺藝術教師、繪本創作者，曾為客家兒童小說「千段崎」及李潼遺作「激流三勇士」創作插圖，其中「千段崎」入圍第34屆金鼎獎。2022年出版繪本立體書「天賜阿公的戲籠」，獲金鼎獎優良出版品推薦。