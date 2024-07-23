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凱米颱風來勢洶洶 今海、空27航班異動資訊一次看
受凱米颱風影響，交通部民航局表示，今天截至上午10點國內線航班取消4架次，國際暨兩岸航線未受影響。航港局指出，受凱米颱風天候影響，今共有7航線（國內5航線、兩岸2航線），計23航次停航（國內19航次、兩岸4航次），呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。
航港局說明，今基隆-馬祖預估部分停航（馬祖往基隆開航1航次；基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於7/23上午11:00公告）；北竿白沙-福州黃岐部分停航（開航2航次，停航2航次）；馬祖福澳-福州琅岐部分停航（開航2航次，停航2航次）；富岡-綠島全部停航（8航次）；富岡-蘭嶼全部停航（6航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）；綠島-蘭嶼全部停航（1航次）。
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