快訊

凱米颱風來了！基北北桃明是否放颱風假？北市：今晚8點宣布

不信教的猶太人修復巴黎聖母院 美國木匠：就像一場夢

11:30陸警！凱米明登陸挾超大豪雨 氣象署曝「3地區」颱風假機會最大

聽新聞
test
0:00 / 0:00

凱米颱風來勢洶洶 今海、空27航班異動資訊一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
凱米颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供
凱米颱風路徑潛勢預報。圖／中央氣象署提供

凱米颱風影響，交通部民航局表示，今天截至上午10點國內線航班取消4架次，國際暨兩岸航線未受影響。航港局指出，受凱米颱風天候影響，今共有7航線（國內5航線、兩岸2航線），計23航次停航（國內19航次、兩岸4航次），呼籲民眾颱風期間不要前往離島旅遊，以免因船班停航而滯留離島。

航港局說明，今基隆-馬祖預估部分停航（馬祖往基隆開航1航次；基隆往馬祖1航次預估恐無法開航，是否確定開航將於7/23上午11:00公告）；北竿白沙-福州黃岐部分停航（開航2航次，停航2航次）；馬祖福澳-福州琅岐部分停航（開航2航次，停航2航次）；富岡-綠島全部停航（8航次）；富岡-蘭嶼全部停航（6航次）；後壁湖-蘭嶼全部停航（4航次）；綠島-蘭嶼全部停航（1航次）。

凱米颱風 航線 馬祖

延伸閱讀

凱米逼近 新北今下午4時橫移門及堤外停車場只出不進

颱風凱米逼近 海巡管制民眾進入海邊農民加強防颱

凱米颱風攪局 漢光主力戰機升空等科目取消

海水熱促凱米顯著對流爆發 鄭明典：垂直風切減弱、觸陸前颱風結構增強

相關新聞

尷尬了…好不容易捕鼠成功卻「下不了手」陷兩難 網出招幫解難題

日前有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，她設捕鼠籠好不容易抓到一隻老鼠，但內心掙扎「放牠走不是，殺了也不敢」不知該如何處置牠，她哭喊「好難阿，拜託求解」。照片一曝光，立馬引發網友熱議。

又見知名品牌！ 食藥署：「道森咖哩粉」蘇丹紅、農藥違規

又有知名品牌咖哩粉被驗出蘇丹色素！衛福部食藥署今天公布，河洛企業股份有限公司輸入的「道森咖哩粉」，被檢出蘇丹色素一號及四...

25條標誌標線設置規則修正 增減速標線、通學區、自行車優先道

為維護人車通行安全，提供地方政府標誌、標線設置依據，交通部及內政部共同發布25條「道路交通標誌標線號誌設置規則」條文修正...

凱米颱風來勢洶洶 今海、空27航班異動資訊一次看

受凱米颱風影響，交通部民航局表示，今天截至上午10點國內線航班取消4架次，國際暨兩岸航線未受影響。航港局指出，受凱米颱風...

iPad、iPhone電池膨脹還能蘋果Trade in舊換新？資深果粉曝：真的可以！

蘋果（Apple）果粉換iPhone手機、iPad等蘋果裝置方式百百種，蘋果官方也有推出舊換新Trade in服務，鼓勵用戶以舊機換購價添購新機。一名網友好奇，自己的iPad電池已膨脹或是充不了電，是否還能使用蘋果官方的Trade in舊換新服務，不少網友點頭表示「真的可以」，引起熱議。

中橫的眼淚／直擊中橫便道強震後落石不斷 無止盡修復也要搶通的背後堅持

403花蓮強震，谷關工務段救出6個人，段長張裕閔徒手爬進十幾個亂石堆勘災，要與上天搶路，白板上密密麻麻的災點他堅持不擦掉；便道搶通那天，居民的一句話，他更堅定，這條路，不修不行。聯合報今天推出「中橫・太魯閣 國土之殤」專題報導，採訪團隊深入柔腸寸斷中橫便道，帶出這條道路背後鮮少被聽見卻最真實的心聲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。