凱米颱風來勢洶洶 今海、空27航班異動資訊一次看

日前有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，她設捕鼠籠好不容易抓到一隻老鼠，但內心掙扎「放牠走不是，殺了也不敢」不知該如何處置牠，她哭喊「好難阿，拜託求解」。照片一曝光，立馬引發網友熱議。

2024-07-23 10:36