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影／藍碳紅樹林有風險　環團籲正視誤植帶來生態重傷

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體表示，當部分地方政府與民間團體想方設法疏伐移除紅樹林之際，卻因紅樹林扮演藍碳要角，官方學界似有一股鼓吹種植外來紅樹林，不經意造成與自然生態對作危機。記者邱德祥攝影
台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體表示，當部分地方政府與民間團體想方設法疏伐移除紅樹林之際，卻因紅樹林扮演藍碳要角，官方學界似有一股鼓吹種植外來紅樹林，不經意造成與自然生態對作危機。記者邱德祥攝影

台灣人對於紅樹林的理解，源自小學科普教育，把紅樹林視為河口海岸珍稀植物，海岸天然屏障，特別是淡水河的水筆仔，名聲響亮。諷刺的是，位於淡水河與基隆河匯流處的關渡自然保留區內的紅樹林擴張，陸域變大，河道窄化，改變水流，影響大台北防洪，為了解決這些問題，農委會於2021年底將關渡自然保留區解編，才得以疏伐移除紅樹林。

另外，新竹香山濕地紅樹林的擴張，影響到蚵農插蚵養蚵作業，據瞭解，新竹市政府歷年來編列三千多萬元進行紅樹林的移除。無獨有偶，彰化潮間帶同樣面臨外來種紅樹林的頑強擴張，影響疏洪，底棲生物遠離，鳥類難以靠近覓食。例如彰化芳苑濕地，一大片屬海茄冬的紅樹林連帶著氣生根密集，阻斷潮來潮往水流，整片紅樹林成了垃圾場。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體表示，紅樹林藍碳不是為了保護生態，而是為了保護生意，當部分地方政府與民間團體想方設法疏伐移除紅樹林之際，卻因紅樹林扮演藍碳要角，官方學界似有一股鼓吹種植外來紅樹林，不經意造成與自然生態對作危機。籲請政府務必聽取多方對紅樹林看法，勿因誇大「藍碳紅樹林」功能，而不慎誤植造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷。

環團提出三項訴求：(1) 紅樹林強植增匯的計畫必須停止，確保重要濕地零淨損失，內政部國家公園署應嚴格把關。(2) 應優先保護原生濕地和物種及評估對區域的其他影響，避免因碳匯需求而破壞現有的生態平衡。(3) 積極於源頭減少碳排放，而不是依賴後端的碳匯來彌補減碳不足。

台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體籲請政府務必聽取多方對紅樹林看法，勿因誇大「藍碳紅樹林」功能，而不慎誤植造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷。記者邱德祥／攝影
台灣蠻野心足生態協會、荒野保護協會等團體籲請政府務必聽取多方對紅樹林看法，勿因誇大「藍碳紅樹林」功能，而不慎誤植造成台灣海岸及河口不可逆的生態重傷。記者邱德祥／攝影

淡水河 濕地 紅樹林

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