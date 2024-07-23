尷尬了…好不容易捕鼠成功卻「下不了手」陷兩難 網出招幫解難題
日前有一名女網友在臉書社團「爆廢1公社」上貼出一張照片並發文表示，她設捕鼠籠好不容易抓到一隻老鼠，但內心掙扎「放牠走不是，殺了也不敢」不知該如何處置牠，她哭喊「好難阿，拜託求解」。照片一曝光，立馬引發網友熱議。
原PO表示，她是為了除害才設籠抓牠，如今真正抓到牠了，又不知該處置牠才好，她覺得如果放走牠似乎又會讓牠危害到別人，「放牠走不是，殺了也不敢」讓她陷入兩難，於是上網求解。
照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「曬太陽很快就掛了」、「用水淹死」、「餓幾天就死了」、「聽長輩說都是放在大水桶淹死之後直接丟到垃圾桶」、「拿垃圾袋包起來丟垃圾車」、「我們公司都直接連同捕鼠器一起打包丟掉」、「小時候大人都用滾水燙殺菌，叫幾聲就走了，很快」、「老鼠藥吧」、「不管怎麼做，就是不能留活口」。
有網友回應「沒抓到很煩，抓到也是很尷尬的存在」，有不少網友建議「不忍心下手，那就抓到山上放」、「放到深山吧，自然有會吃他的生物」、「我都抓去野外放，不敢殺」、「我會拿到偏僻的地方放走」、「我之前拿去堤防放生」、「放山上，讓大自然決定」。
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