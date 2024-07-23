中颱凱米路徑南修 專家：登陸宜蘭機會最高 估中午前後陸警

中央氣象署今天清晨5時30分持續發布中颱凱米海上颱風警報，凱米颱風過去3小時強度略為增強，暴風圈稍擴大，目前中心在鵝鑾鼻東南方約550公里海面，以每小時19轉23公里速度，向北北西進行，七級風平均暴風半徑150公里；對巴士海峽、台灣東南部海面及台灣東北部海面將構成威脅，未來強度有增強且暴風圈有擴大的趨勢。

「天氣風險 WeatherRisk」臉書粉專表示，凱米颱風已經開始加速北上，強度增強、暴風圈也持續擴大，暴風圈預計在24小時後就會開始進入台灣本島陸地。北部、東半部傍晚的天氣應該就會不一樣了。民眾出門記得帶雨具，盡量搭乘大眾交通工具。

氣象署已發布海上颱風警報，天氣風險公司表示，預計今天中午前後，氣象署也會針對東半部發布陸上颱風警報，全台各地今天下半天都有機會陸續列入陸上警戒的範圍。