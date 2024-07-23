健康你我他／退休力小衰退 3招改善健康

去年退休力測驗，我的總分77分，整體平均57.7分；一年後再測，我仍以總分75分位居「王者獅子」之列，但相較於去年，退休力正逐漸衰退中。

今年度退休力整體平均分數已提升至59分，顯見此測驗正如漣漪朝外擴散，激起眾人對退休力的重視。倒是自己分數衰退，引起腦海裡的警鈴聲大作。

盡早規畫退休生活，並非全然複製以前的生活樣貌，而是重拾早年為工作犧牲的夢想，回歸自己內在的聲音。隨時檢視自己的核心能力，若退休準備能力有增加，要繼續保持，若衰退則須檢討原因。

坐五望六的我，「活躍好學」維持高標，但「自在獨立」卻因對家人的依存度而下降。財務則因高通膨時代，需調高生活準備金，使得分數下降。從測驗中得知，我最弱的健康面向，可朝減少攝取精緻澱粉、每年一次聽力檢查、預立醫療照護諮商等處著手改善。

有人說：「身體健康是1，而財富、感情、事業，家庭…，都是1後面的0，只有依附於這個1，0的存在才會有意義，如果沒了這個1，一切都將成空。」2022年國人平均壽命為79.84歲，且預估將逐年遞增，但國人的不健康餘命長達8.41年，因此強化健康乃重中之重，相信沒有人希望長壽卻不健康，拖累家人。感謝聯合報提醒退休準備力的重要。