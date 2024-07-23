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高血壓年輕化／居家量血壓 掌握722原則

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

傳統觀念認為高血壓是年長者的疾病，但近年20多歲就有高血壓的年輕人愈來愈多。

台北榮總心臟內科主治醫師鄭浩民表示，年輕人高血壓罹患率增加，主要與肥胖、工作壓力大、睡眠不足、睡眠呼吸中止症、飲食重鹹等有關。高血壓增加中風、心肌梗塞機率。18歲以上民眾每年至少要以「722」原則量一次血壓，及早發現、及早控制。

為了得知血壓真實情況，國際經實證建議，18歲以上民眾每年至少要在家用「722」方式量血壓，「7」是連續七天量、「2」是早上起床後、晚上睡覺前各量一次、第二個「2」則是每次量兩遍，取其平均值。

正常血壓值應等於或小於120/80mmHg，在家測量有助發現隱匿高血壓，對心血管事件預測更強，擁有更好的評估效果。

國健署長吳昭軍說，近年高血壓仍位居國人十大死因之列，也是引起心血管疾病及死亡的重要原因。

18歲以上民眾，每4人就有1人有高血壓，高血壓是沉默的殺手，若未及早發現並加以控制，易導致心血管疾病、腦中風、腎血管疾病等嚴重併發症，這些併發症造成病患永久傷害，因此死亡人數逼近癌症。

心臟學會理事長、桃園敏盛醫院總院長陳文鍾說，民眾面對醫師，往往比較緊張導致量血壓時有白袍效應而偏高。

醫師公會全聯會理事長周慶明說，全球人類死亡危險因子，高血壓應為第一位，一定要提高警覺。鄭浩民表示，65歲以上高達六成有高血壓，年輕人約二成，高血壓可以透過生活型態調整，建議可採取「SABCDE」原則。

高血壓SABCDE原則：

S：Sodium restriction（限制鈉攝取）：鈉：2-4g／天、鹽：5-10g／天

一茶匙食鹽 = 6公克食鹽（2400毫克的鈉）

A：Alcohol limitation（限制酒精攝取）：男性：< 100g／周、女性：< 50g／周

15公克酒精 = 啤酒（酒精濃度4%）375cc

B：Body weight reduction（減輕體重）：BMI：20-24.9 kg／m2

C：Cigarette smoking cessation（戒菸）：包括傳統紙菸與電子煙

D：Diet adaptation（飲食調整）：採取得舒飲食

E：Exercise adoption（運動）：5-7天／周、30分鐘／次中等強度運動

國健署舉辦「722GO健康，在家量血壓」活動，由安心亞擔任宣傳大使，觀賞722量血壓健康舞影片、完成簡易問答並上傳照片，即可獲得抽獎資格。

醫師 高血壓

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