元氣最愛問／譚敦慈：水果都要洗 以免吃下念珠菌

健康版×元氣網 元氣最愛問等你來問 健康版與元氣網合作推出「元氣最愛問」影音節目，由趙婷擔任節目主持人，以健康和生活為主軸，提供實用的新知和建議。想了解如何維護身心健康、渴望學習理財，還是對於中年生活的任何建議，都能邀請專家提供專業而貼心的解答，讓大家聰明過健康生活。 首集邀請林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈談「吃」的問題，想知道蔬果肉蛋等食材的洗滌順序及祕訣，以及外食者如何健康吃。

林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈。記者曾吉松／攝影

自己下廚最麻煩的就是洗菜，從菜市場或超市採購回來後，各種食材的洗滌順序該如何安排兼具衛生與效率？林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈在「元氣最愛問」節目中指出，清洗食材不麻煩，只要按照優先順序及清洗祕訣清洗，不僅可以加快做菜速度，又能享有衛生安全的飲食。

譚敦慈強調，水果應優先清洗，削好後放進冰箱冷藏；其次處理當下沒有要煮的食材，例如海帶、豆干等；接著洗蔬菜，最後才處理肉類。她特別提醒，所有的水果都要洗，包括香蕉、橘子、芒果及荔枝等外皮，因為水果的外皮不單可能有農藥殘留問題，據國衛院研究，有些水果表面會有念珠菌、黴菌，因此水果皮一定要清洗，避免吃下肚。

水果清洗祕訣

1.備一水盆，把當天要吃的水果全部放進去。

2.拿一支洗臉刷，將表皮刷一下，再用水沖一次。

3.洗葡萄先一顆顆剪下來放在水盆裡，上面蓋一張廚房紙巾，用手輕輕滑動一下，再沖一次水即可。

4.洗草莓表面不要刷，葉子輕輕拔掉後放進水盆裡，蓄水後草莓會浮起來，蓋上盤子，流水約5分鐘，洗好後將蒂頭切斷、瀝乾即可。

流水法洗蔬菜

「洗菜不要加鹽、醋、小蘇打，以免殘留在食材上。」譚敦慈說，清洗蔬果用「水」即可，如果不只一樣蔬菜，可以全部一起洗，前兩次用清水攪洗，水還可以澆花，第三次以流動的水清洗12到15分鐘即可洗淨。

9成的元氣網友認為，「花椰菜最難清洗」，還要擔心蟲蟲危機。譚敦慈表示，花椰菜具備高纖維、高鈣、高鐵以及蘿蔔硫素等營養素，如果只能買一種蔬菜就買花椰菜，並且傳授清洗祕訣。

花椰菜清洗祕訣

1.備一水盆，把花球部位整朵浸水，上下動一動，重複4至5次。

2.換乾淨的水，把花椰菜泡進水裡，蓋上一個盤子，避免花椰菜浮起來。

3.清洗花椰菜內部，可以流動清水沖12到15分鐘，水柱大約一根竹筷子的寬度，即可將花椰菜內部洗淨。

4.再用小軟毛刷輕刷莖部，撥開花椰菜，蟲子刷掉即可。

肉類處置