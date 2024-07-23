兒少性侵報導界線 衛福部研議

兒少性侵案件，如何在保護隱私與揭發案件之間取得平衡，衛福部長邱泰源昨天表示，兒少權法案重點在於「保護被害人，這是十分清楚的」，至於如何讓媒體報導更為周全，衛福部將於八月一日下午邀集專家、媒體代表等相關團體舉行會議，在修法完成前，訂出「例外事件」媒體報導原則。

北市日前發生私立幼兒園狼師性侵案件，因媒體不得公布相關個資，各界盼制定更明確規範。衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，會議將聚焦於兒少權法第六十九條相關規定，針對媒體報導兒童性侵害、性剝削等性暴力事件，將採逐條方式制定，並清楚擬定媒體報導原則，以便遵循，避免兒少被害者因報導而被鏈結，造成二次傷害。

張秀鴛指出，兒童性侵事件發生後，媒體第一次報導時，為保護被害人或為遵守相關規定，均十分守法，不會揭露足以辨識兒少被害者身分的細節，但如果案件發展到第二、第三天後，案情細節更為明朗，媒體就會掙扎是否翔實報導。

張秀鴛表示，依照兒少權法第六十九條第四項規定，案件涉及兒童及少年福利或維護公共利益時，經行政機關，如國家通訊傳播委員會（NCC）或案件所在的地方政府邀集相關機關、兒童及少年福利團體，以及報業商業同業公會等代表共同審議後，認為有公開的必要，就可以公開。

再者，若加害人與被害人都是未成年，或是加害人為成年人，但與被害人彼此為伴侶、家庭成員或有特殊關係等，其名字、影像、聲音都不可報導，以防暴露被害人身分；若被害人為成年人，同意媒體公布個資後，媒體就可公開相關訊息。

這次會議也將研議受規範場所範圍，包括十八歲以下的學校、幼兒園、安置機構、托嬰中心等場域，都會一併討論。