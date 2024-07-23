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回響／立委籲 落實通學巷科技執法

聯合報／ 記者李成蔭劉懿萱王慧瑛／新北報導
新北市交通局長鍾鳴時允諾，將發展通學巷成為全民運動。記者侯永全／攝影
新北市交通局長鍾鳴時允諾，將發展通學巷成為全民運動。記者侯永全／攝影

各縣市將「通學巷」視為改善校園周邊秩序解方，本報昨天專題報導卻直擊台北、新北、新竹、高雄等通學巷亂象，各式硬闖車輛威脅學童安全。報導引發各界回響，新北市教育局長鍾鳴時表示，這類違規通常是常態性，違規者以當地住戶或接送家長為主，除了將發函請學校協助善意提醒家長，也將從車籍資料找到違規者，多管齊下，若能有共識，將先採科技規勸，再進一步取締，新北也將持續將通學巷、通學區、通學廊道發展為全民運動。

對於通學巷雖有牌面寫著「違者錄影舉發」，卻不見執法設備。立委林月琴主張落實通學巷科技執法，不能讓通學巷雷聲大雨點小，她也提出，交通罰鍰要有一定比率用於改善人行環境，不應做半套。

根據交通部道安資訊平台數據，去年十二歲兒童死傷達一萬一八五八人，創十年新高，顯示交通環境對兒童不夠友善，進一步分析平日發生交通事故高峰為上午六時至八時、下午四時至六時，與孩童上下學作息符合，這兩個區間是學生在道路上高曝光量時段。

靖娟基金會期待通學巷能遍地開花，才能讓家長放手讓孩子走路上學。執行長許雅荏建議，各縣市應該參酌國外經驗，若學區周邊道路時速卅公里以上，建議人車分道；若卅公里以下才可以人車混合，透過執法與工程雙管齊下的通學巷，是改善學區交通秩序可行做法。

成功大學交通管理科學系助理教授鄭祖睿提醒，人行道旁灌木叢對大人來說很尋常，對身材矮小孩子而言，走在灌木叢旁彷彿走在森林，視線被遮擋、處處是死角。

立委張雅琳也建議，交通規畫時應以「兒童視角」來進行，否則以成人視角，無法看見兒童視角盲點。

交通事故 人行道

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