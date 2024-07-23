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新聞眼／長輩移動權 追不上國人老化

聯合報／ 本報記者侯俐安

近月來，台灣發生多起高齡者不當駕駛造成的重大交通事故，只要出現高齡駕駛肇事，網路上就會罵聲一片，「又是老人」、「高齡三寶」、「應該全面禁止老人上路」。交通部研議下修「關懷措施」年齡，醫界也建議讓臨床醫師參與高齡換照制度。但關鍵應在於，當超高齡社會來臨時，老人家一旦放棄自用車，又有多少選擇？

多年前，本報曾採訪一名在嘉義縣洲仔村的長者楊水利，他在七十二歲時騎車去廿分鐘外的朴子市買奶粉，遭搶黃燈的計程車撞上，躺在床上數個月，腳掌骨折傷疤都還在，十多年後仍繼續騎車，在馬路中穿梭。冒風險上路，是因為若要去朴子，光是走到公車站牌就超過半小時，一天只有五班車，對他們來說，不騎車等於沒有腳。

當時報導後，公車繞進村里、幸福巴士接送，帶給洲仔村的長輩們購物、就醫很大的便利。但全台有多少洲仔村？上個月，台東卑南鄉八十歲的甘妹婆婆，在酷暑間騎車去市區回診，險些遭轉彎車撞上，她嚇壞了，但若不騎車，近年愈來愈脆弱的膝蓋，讓她連走下山坡到公車站都困難，騎車成為唯一的選擇。

偏鄉交通不便利，都市就便利嗎？在都會區，老人家搭公車摔倒、步行速度較慢遭車撞上等案例不曾少過，要洗腎、要就醫，復康巴士不易預約，親友不見得能天天接送，獨居者更多。許多長輩會因不想麻煩兒女，乾脆選擇不出門，卻因此加速身體機能衰弱。愈來愈多的高齡肇事，映照出的是被忽視的長輩的移動權。

當肇事時，警方只有初步分析，列出肇事者是高齡，社會膝反射認為「身體機能下滑」，卻因無法得知這名高齡者必須自行駕車的原因與困境，政府單位就無法對症下藥，提供符合長者需求的運具，導致惡性循環。

台灣明年將進入超高齡社會，等於每五個人中就有一人是六十五歲以上長者。但檢視台灣大眾運輸法規，許多限制未必適用；過去大幅興建的公共運輸，也無法提供長者點到點的服務。

同樣高齡化的日本，近年也遇上高齡駕駛肇事、大眾運輸駕駛缺工問題，為此以長者為主體展開各式點對點接送的沙盒試驗，台灣也有零星計畫，卻仍如一盤散沙，至今難以跟上國人老化的速度。

公車 大眾運輸 長輩

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