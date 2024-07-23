北市試辦「高齡駕訓班」 找回行的權利

為降低長者交通事故，台北市率先試辦「高齡駕駛課」，中央和市政府全額補助費用。安全駕駛學會監事黃飛發表示，能參加該課程的長者都具有一定活動力，最年長的學員為一名七十九歲先生，自覺反應能力確實退化，但應該還可開車上路，上完課的最大收穫為了解交通安全法規，因與四、五十年前考照時，改變甚大。

黃飛發表示，不論是否持有駕照，只要年滿六十五歲，即可報名「高齡駕訓班」，目前學員以社區據點的長輩居多，經里長推廣宣傳，得知訊息，加上子女鼓勵，而重返駕訓班。教練首先檢視長者的駕駛習慣，及時糾正錯誤，例如，煞車是否過急，或是過彎操作不足。

此外，以前考取汽車駕照就可以同時領取輕型機車駕照，或是通過筆試就能騎乘輕型機車上路，但這項規定已經廢除，部分銀髮族必須重新考試，才能拿到機車駕照，因此，報名「高齡駕訓班」，其中「高齡機車駕訓課程」，內容包括，騎乘教學、卡牌遊戲、安全講解、道路體驗，共計六小時，確保駕駛技能及道安觀念。

不過，許多老年駕駛卻是在逼不得已的情況，騎車、開車上路，成功大學公共衛生學科暨公共衛生研究所教授李中一表示，因為子女在外地工作，大部分長者獨居，想要外出活動，只能靠自己，在大眾運輸系統不方便的地區，只能騎機車，沒了機車就像沒有腳一樣，寸步難行。

「長壽世代來臨，機車代步是高齡者的基本權利。」高雄榮總台南分院高齡醫學科主任陳宣恩說，老化與退化是無法抵擋，政府與家屬應盡量強化長輩身體機能，各縣市應優化多元的公共運輸方式，如果一味地剝奪「行」的權利，恐讓高齡長輩覺得被歧視，這也提高無照駕駛的危機。

台北榮總高齡醫學中心主治醫師陳亮宇指出，高齡駕駛者常有反應變慢、視力欠佳、聽不見按喇叭催促聲等問題，目前高齡駕駛想要換照，需通過認知測試，如果沒過，無法再騎車開車，政府並未擬定配套措施，等於讓這些年長者失去行動能力，難以外出看病、買菜，參加據點活動。