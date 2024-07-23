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「三缺」環境 高齡駕駛風險攀升

聯合報／ 記者廖靜清楊竣傑／台北報導
台灣將在明年邁入超高齡化社會，高齡駕駛肇事卻持續攀升。圖為長者騎電動代步車。記者林伯東／攝影
台灣將在明年邁入超高齡化社會，高齡駕駛肇事卻持續攀升。圖為長者騎電動代步車。記者林伯東／攝影

台灣明年將進入超高齡社會，高齡駕駛肇事案件卻節節攀升，去年平均每天約有兩百位長者發生車禍意外。醫界提出建議，現行七十五歲更換駕照規定，應該比照美國，加入職能治療師臨床評估。不過專家進一步提醒，台灣從肇事統計、公共運輸、道路工程，高齡駕駛身處「三缺」環境，跨部會補洞成為關鍵。

交通部道安資訊網最新統計資料顯示，二○一一年六十五歲以上長者交通事故的死傷人數為二萬八二九二人，去年已攀升至七萬三○三一人，成長近二點六倍，等於每天約兩百位長者發生車禍意外。

高齡駕駛肇事，既傷人也自傷。二○二三年機車事故中，高齡長者占百分之十三點六，但因機車事故而身亡人數卻占全年齡的近四成，等於老年人發生機車意外，死亡率遠高於其他族群。

交通部二○一七年推動高齡駕駛換照制度，七十五歲以上長者須每三年更換駕照，並通過體格檢查、簡易認知功能測驗，或檢附「未患中度以上失智症證明」。國衛院群體健康科學研究所所長邱弘毅說，要解決高齡長者道安問題，政府應讓臨床醫療人員參與高齡換照事務，協助辨識及篩檢出更多高風險的老年駕駛。

成功大學職能治療學系助理教授陳郁婷也提出，應該比照美國，加入職能治療師臨床評估，觀察高齡駕駛的注意力、協調力及反應力，而不是單靠簡易的認知功能測驗，「該模式在許多國家已行之多年」。對此，交通部公路局表示，該方法要有研究與醫學資料佐證，目前沒有接觸，也無特別看法。

不過，解決高齡駕駛肇事是一道跨部會工程。曾任台北市車輛事故鑑定委員的警大退休教授郭守穗說，過去做肇事鑑定時發現，交通警察現場調查資料並不充分，頂多看到駕駛人年齡，難以辨識真正肇事原因，更缺乏細緻資訊佐證是駕駛行為所致。

其次，政府近年將大量預算投入軌道建設等大眾運輸，但成功大學交通管理科學系教授鄭永祥指出，若能建立點到點（Door to door）的公共運輸系統，長者就願意搭公車、捷運出門，降低使用私人運具的機率。

台灣道路環境複雜，中原大學設計學院院長趙家麟表示，「什麼樣的環境，會導致什麼樣的駕駛行為」，台灣道路環境之亂，複雜的告示牌與車流，易使駕駛分心，治本之道仍應重視道路設計，將精簡車道列為目標。

交通事故 成功大學 高齡駕駛

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