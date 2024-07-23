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飼料太貴 全台雞農8月1日集結抗議

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
全國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有達到預期，生產成本已經壓得農民喘不過氣，宣布將在8月1日號召全國雞農到飼料大廠前抗議。本報系資料照
全國養雞協會表示，由於之前和飼料公會協商降價沒有達到預期，生產成本已經壓得農民喘不過氣，宣布將在8月1日號召全國雞農到飼料大廠前抗議。本報系資料照

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到廿八點五元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國養雞協會宣布，由於之前和飼料公會協商飼料降價沒有達到預期，將號召全國雞農在八月一日到台南的飼料大廠抗議，要求每斤飼料價降低零點七元。台灣飼料同業公會總幹事鄒信南說，已經沒有再降價的空間了。

中華民國養雞協會理事長邱時恩表示，國際原物料已下跌，但國內飼料價格跌幅卻不夠，居高不下的飼料價格和低迷的蛋價，使得土雞和蛋農都嚴重虧損，六月中和飼料公會的協調會中就提出每公斤飼料降價一元的訴求，但飼料公會卻只公告降價零點四元，之後也提出希望七月初能再降零點六元，但後來降價無果，現在每公斤飼料約十四到十六元，比飼料大漲價前的十二元還高。

邱時恩指出，這次抗議訴求包含短期內每公斤飼料先降價零點七元，飼養規模兩到三萬隻雞的業者每個月就能減少約廿萬的生產成本。長期的話則要求比照中油參照國際油價的機動性漲跌機制。

邱時恩說，這次會號召全台雞農到台南市永康區的飼料大廠抗議，但區公所未處理過上街抗議的路權申請，因此不知該怎麼處理，產業幹部已有請認識的民意代表協助，路權問題相信是可以順利排除的。

鄒信南認為，蛋價下跌是因為產區生產過剩，生產過剩的問題應該是農民主動自行調節，自由經濟下怎能要求飼料廠按照農民需求來降價？現在因為各樣生產成本如人事、運費等上漲，已經沒有再降價的空間了。

鄒信南表示，農民要上街抗議，飼料廠只好和他們清楚說明，但當時缺蛋蛋價狂漲到歷史高價時，農民有說為了共體時艱而不要漲那麼多嗎？政府長期以來對農民照顧真的太多了，坦白說都被寵壞了。

路權 農民

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