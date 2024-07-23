呼吸道4大魔王夾擊 3防線阻病毒

最近感到「腹背受敵」，門診不少小朋友因發燒就診，有時一節門診就能集滿呼吸道四大魔王病毒：流感病毒、新冠肺炎病毒、腸病毒、腺病毒。更慘的是，自己認真的戴好口罩、勤洗手、回家也立刻洗澡，那知家裡的太太和女兒卻從其他地方被傳染了新冠病毒。病毒來勢洶洶無孔不入，民眾要小心，病毒就在您身邊。

根據疾管署統計，腸病毒自從4月中旬進入流行期，至今尚未減緩；往年流感在秋、冬兩季流行，今年春、夏兩季的流感個案卻沒有顯著降低。更麻煩的是，新冠肺炎在近幾周也有明顯增加的趨勢。

為何呼吸道病毒在夏天也猖獗？主要原因是新冠肺炎的疫情與隔離措施，改變民眾對病毒的免疫力，也改變了病毒的流行模式；其次，新冠肺炎疫情退燒後，口罩禁令逐漸解封，民眾群聚與往來各地也不受限制，因此藉由飛沫傳染的呼吸道病毒自然更快、更廣地傳播。

「非藥物介入措施（non-pharmaceutical interventions, NPIs）」在疫情期間廣為人知，也對疫情的控制有顯著效益。一份今年4月發表的研究顯示，德國在2020-2021年疫情期間，非藥物介入措施在3至4歲幼童新冠肺炎的防治成效，與疫情前的2019-2020年相比，能減少60%至100%的病毒傳播。

但是，要求所有人回到新冠疫情那時的隔離與控管顯然不切實際，只是在各種呼吸道病毒愈來愈活躍的此時，能力所及的「非藥物介入措施」，還是對自身與周遭人的健康很有幫助。

新冠疫情期間的「非藥物介入措施」3大守則：

1.個人防護：保持社交距離、時常清潔手部、呼吸道禮儀、戴口罩、確診時居家隔離。

2.社區擴散時：接觸者自主防疫、限制聚會、居家辦公、規則清潔物體表面、適當通風。

3.疫情爆發時：待在家、群體快篩、學校停課。