罕見威力彩二獎超難中 連摃43期超過頭獎連摃11期

威力彩頭獎22日再摃龜，連摃11期，累積未開出頭獎的獎金達1.96億元；特別的是，貳獎竟然比頭獎更難開出，威力彩貳獎到自2月22日以後至7月22日為止，已連摃43期，累積貳獎獎金來到1.07億元，是十年來最高額度的貳獎獎金。

22日開獎的第59期威力彩，獎號為11、14、17、31、32、38，第二區獎號為08。

根據台彩統計，威力彩往年平均每年約開出5次頭獎，今（113）年至今已開出4次頭獎，開出速度遠超過往，分別是1月22日、2月26日、4月15日，以及6月13日，頭獎獎金分別是2億元、5.34億元、2.76億元，以及3.52億元

特別的是，最近威力彩貳獎竟然難產，今年以來貳獎已開出10次，但自今年2月22日開出貳獎後，迄今已經連續43期貳獎未開出，創下貳獎最長連摃紀錄，是公益彩券第四屆以來累積最高、也是首個破億元的貳獎獎金。

台彩統計貳獎開出機率，第四及第五屆威力彩貳獎累計開出274次，平均每4期會開出一次貳獎，貳獎開出時的總獎金平均約為1744萬元，貳獎單注獎金平均約為1221萬元，而這些抱走貳獎的中獎幸運兒平均單張購買金額約320元、約8成採用電腦選號方式投注。

台彩表示，威力彩頭獎、貳獎同時累積超過億元機會難得，是十年來首見，尤其現在貳獎已經43連摃，隨時都有可能會開出。