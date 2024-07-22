快訊

影／漢光夜間演訓「A到了」！雲豹裝甲車擦撞民車 幸無人受傷

輝達和台積電ADR帶頭衝...科技股回神 美股早盤揚

許富凱「五木大学」變身音樂劇 大串燒唱出條通情懷

中央社／ 台北22日電
許富凱。圖／聯合報系資料照片
許富凱。圖／聯合報系資料照片

歌手許富凱專輯「五木大学」不僅入圍第35屆金曲獎多項大獎，團隊也陸續收到變成音樂劇的建議，現在確定成真，11月將化身音樂劇，以串燒經典歌曲方式講述林森北路夜幕低垂的條通情懷。

瘋戲樂工作室今天發布新聞稿表示，在專輯製作人王希文的推動下，「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇即將誕生。音樂劇以「五木大学」專輯選曲為核心，加上許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶觀眾走入林森北路的巷內，一窺許富凱的五木宇宙。

「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇除了台語金曲歌王許富凱參與演出之外，金鐘獎迷你劇集最佳女配角于子育擔任日式酒店老闆娘「櫻子媽媽」，搭配劇場演員凱爾，可說是演技派加上歌唱實力派齊聚一堂。主創團隊則包括音樂劇「勸世三姊妹」編劇詹傑、「台灣有個好萊塢」導演楊景翔等。

許富凱表示，對於首度擔綱演出自己專輯歌曲衍生出的音樂劇，「既期待又緊張，也十分好奇會以什麼樣的面貌呈現在舞台上」。

于子育表示，「櫻子媽媽」這個角色要在90分鐘的演出中，呈現角色30年來的心境變化與成長，「這是一大挑戰」。

「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇將於11月1日到10日演出，地點在台北Playground空總劇場演出13場。

音樂劇

延伸閱讀

金曲4項全槓龜！許富凱不忍了 喊：不唱了！

金曲35評審爭議／孫盛希、楊乃文殺濺血 2票之差落敗

金曲紅毯／許富凱走紅毯素雅卻不簡單 牛仔寬褲帥炸

方宥心緊抱台積電股票「400多買進」 真實狀況傻眼了

相關新聞

許富凱「五木大学」變身音樂劇 大串燒唱出條通情懷

歌手許富凱專輯「五木大学」不僅入圍第35屆金曲獎多項大獎，團隊也陸續收到變成音樂劇的建議，現在確定成真，11月將化身音樂...

越南大叻愛情城市 浪漫奇幻混搭「小歐洲」

大叻，是個「很不越南」的山城。海拔1500公尺蜿蜒環繞間，法式別墅與溫室錯落，這裡不僅是花城，還有泥塑的「越南微縮版」、...

「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主...

國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三...

就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續...

節氣大暑吃涼性食物「退火」有差別 這類人要減半食用

今天是節氣大暑，代表夏季熱到最高點，中醫師提醒民眾雖可吃涼性食物「退火」，但應評估吹冷氣時間長短，長時間在冷氣房的民眾吃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。