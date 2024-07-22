許富凱「五木大学」變身音樂劇 大串燒唱出條通情懷

歌手許富凱專輯「五木大学」不僅入圍第35屆金曲獎多項大獎，團隊也陸續收到變成音樂劇的建議，現在確定成真，11月將化身音樂劇，以串燒經典歌曲方式講述林森北路夜幕低垂的條通情懷。

瘋戲樂工作室今天發布新聞稿表示，在專輯製作人王希文的推動下，「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇即將誕生。音樂劇以「五木大学」專輯選曲為核心，加上許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶觀眾走入林森北路的巷內，一窺許富凱的五木宇宙。

「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇除了台語金曲歌王許富凱參與演出之外，金鐘獎迷你劇集最佳女配角于子育擔任日式酒店老闆娘「櫻子媽媽」，搭配劇場演員凱爾，可說是演技派加上歌唱實力派齊聚一堂。主創團隊則包括音樂劇「勸世三姊妹」編劇詹傑、「台灣有個好萊塢」導演楊景翔等。

許富凱表示，對於首度擔綱演出自己專輯歌曲衍生出的音樂劇，「既期待又緊張，也十分好奇會以什麼樣的面貌呈現在舞台上」。

于子育表示，「櫻子媽媽」這個角色要在90分鐘的演出中，呈現角色30年來的心境變化與成長，「這是一大挑戰」。

「五木大学－夜の女王櫻子媽媽」許富凱點唱機音樂劇將於11月1日到10日演出，地點在台北Playground空總劇場演出13場。