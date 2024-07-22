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越南大叻愛情城市 浪漫奇幻混搭「小歐洲」

聯合報／ 記者羅建怡／專題報導、攝影
挑戰過山車後，可至相館尋找自己的勇闖畫面。記者羅建怡╱攝影
挑戰過山車後，可至相館尋找自己的勇闖畫面。記者羅建怡╱攝影

大叻，是個「很不越南」的山城。海拔1500公尺蜿蜒環繞間，法式別墅與溫室錯落，這裡不僅是花城，還有泥塑的「越南微縮版」、世界十大怪奇建築的「瘋狂屋」，以及全亞洲最長過山車，所有浪漫、奇想、混搭，這在這兒。 

大叻位於南越，周邊旅遊城市有芽莊、美奈，目前台灣沒有直飛班機，須由胡志明市轉機、約40分鐘航程，或搭當地夜車7小時可抵浪漫花都。

大叻海拔高，氣溫宜人，在19世紀殖民時期就是避暑勝地，松樹林與溫室蔬菜、花卉構築的浪漫之城，也因時常雲霧繚繞，被稱作「愛情的城市」。這裡是越南人的「小歐洲」，新舊、歐亞交融，無違和的展現一種混融的、充滿奇妙幻想的新氛圍。

●泥雕公園Tunnel Clay 越南的微縮小世界

越南處處可見紅色的玄武岩土，這土質不僅栽種出美味的水果、咖啡，當地藝術家鄭伯勇2010年返鄉、也以這紅土打造泥雕公園，當時人說他傻，為玩泥巴投入所有身家。這個泥巴打造的迷你版越南，從過去到未來、2公里路程步步驚奇，2012年對外開放後，瞬間爆紅。癡人不只說夢，也圓了奇想之夢。

鄭伯勇最大的突破，是找到將土展現黏性、變色，又符合環保的方法，堅固度不亞於混凝土。從入口的龍頭開始，象徵先祖龍仙，蜿蜒下行，越南各種微縮的建築與景點逐一入列，包括大叻車站、保大皇宮、公雞教堂、靈山寺、春香湖、大叻市場、愛情山谷等。

也有些實景描述著越南意象，像是少數民族的家屋、過去的交通工具大象，還有最受歡迎打卡點之一的泥塑偉士牌和重機車、必得排隊的招牌景點「INFINITY LAKE」。尾端的擬人化病菌與巨大針筒，象徵剛過去的疫情，造型有趣卻也發人省思。

●瘋狂屋Crazy House 夠膽再來住

其實瘋狂屋是間飯店，約有10間房，白天就夠詭異，入夜更是需點膽量才敢入住。

被評為「世界十大怪奇建築」，到底多特別？深入其境才知道奇想化作現實是啥樣，一座座扭曲怪異的建築、迷宮般的尋不著路，有些像卡通片中的藤蔓階梯越爬越高，或者像巨大咖啡杯的手柄、須得直線上爬且沒有扶手。

蜘蛛網、蘑菇、野生動物等各種生物造型串連其間，有些樹枝從屋舍穿牆而出，藤蔓纏繞；有些屋簷如熔岩般流洩成滿地的五彩斑斕。每一棟都毫無邏輯，各以不同的姿態向天際崢嶸拔高。據說，故事還沒結束，建物還在繼續生長。

途間也可探見以不同動物為主題的客房，如老鷹、螞蟻、袋鼠、老虎等，房間頗為簡約，帶點帳篷感的設計，不僅彎繞詭譎、入夜燈光更是迷幻，網友稱是「全越南最奇特的旅店體驗」。

Crazy House出自留學俄羅斯的大叻女建築師Đặng Việt Nga，受到西班牙建築大師高第的啟蒙，立志要蓋一座以童話世界為主題的私人建築。1990年初具模型，至今被列為前往越南必訪的景點之一。

●達塔拉瀑布Datanla Water Falls 亞洲最長過山車

亞洲最長過山車「達塔拉瀑布過山車（Datanla Water Falls）」，是大叻標誌性景點之一，不少遊客為此慕名前來，360度數圈環繞在森林裡，說是可以自行掌控速度，其實有些彎道根本不受控制，在大幅度轉彎且快速旋轉、煞車無效下，只能放手飆行，離心力加上疾行速度，讓人腎上腺素賁張，還未尖叫，已定格轉慢、或者朝陡坡緩緩上行。

過山車軌道全長約2400公尺，分來回兩次搭乘。過山車不大、建議一人獨乘，綁上安全帶就自由出發。第一段完成，可與達塔拉瀑布合影，接著續搭第二段過山車，每段約15分鐘，途間設有拍照點，可在出口處找尋自己勇闖山林的英姿。如果有時間，此間還有叢林滑索、高空繩索、健行步道等山林體驗。

●大叻夜市

大叻的融合與創新，讓人目不暇給。若要尋找在地風味，則非大叻夜市莫屬，還沒下車，導遊三申五令「不是人，不要跟他拍照」，原來，穿上玩偶裝的當地人會自動靠近合影，繼之收費，衍生不少糾紛。

而夜市，最必須品嘗的就是豆漿與烤餅，坐在門前或階梯或路口一排排散置的板凳，即可品賞，豆漿有原味與加糖版兩種，烤餅則是米餅加上蛋、蔥、火腿腸、肉絲、海鮮、起司等，淋上美乃滋與辣醬後，折疊裝入紙袋，酥脆微辣，頗似薄餅披薩。

夜市賣的東西大同小異，夏天穿皮襖、披圍巾的不在少數，也是一景。此外，此地栽種的朝鮮薊是推薦伴手，做成茶包或乾燥包，可泡茶、燉煮雞或豬肉，清熱解毒。

另一處推薦，是被譽為「越南最美火車站」的大叻火車站（Dalat Railway Station），1932年由法國設計師Moncet和Reveron設計，後因戰爭停駛。車站外型是三個醒目的鵝黃色三角形屋頂，站內保留了幾節復古車廂和蒸汽火車頭，遊客也可搭乘從此通往附近村莊Trai Mat的7公里長的觀光列車，車程約30分鐘，到Trai Mat會停留半小時再原路折返，來回約1.5小時。

●如果你想去

大叻目前無直飛航班或包機，可樂旅遊推出「芽莊＋大叻＋胡志明6天」，大叻入住2晚、體驗新奇。三城遊團費約4萬元。相關資訊可洽：02-25672626、02-25619696，或查可樂旅遊官網。

大叻車站是憶舊景點。記者羅建怡╱攝影
大叻車站是憶舊景點。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋其實是間旅館，房內一景。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋其實是間旅館，房內一景。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，時而似失速驚險、時又讓人讚嘆周邊美景。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，時而似失速驚險、時又讓人讚嘆周邊美景。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋一景。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋一景。記者羅建怡╱攝影
大叻帶有法式風情，建築也具特色。記者羅建怡╱攝影
大叻帶有法式風情，建築也具特色。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，時而似失速驚險、時又讓人讚嘆周邊美景。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，時而似失速驚險、時又讓人讚嘆周邊美景。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，在山林蜿蜒狂飆。圖╱業者提供
亞洲最長過山車，在山林蜿蜒狂飆。圖╱業者提供
泥雕公園也將疫情雕作實景。記者羅建怡╱攝影
泥雕公園也將疫情雕作實景。記者羅建怡╱攝影
夜市必吃：豆漿與烤餅。記者羅建怡╱攝影
夜市必吃：豆漿與烤餅。記者羅建怡╱攝影
大叻夜市滿滿人潮。記者羅建怡╱攝影
大叻夜市滿滿人潮。記者羅建怡╱攝影
過山車挑戰完第一段，可下車走覽達塔拉瀑布Datanla Water Falls。圖╱業者提供
過山車挑戰完第一段，可下車走覽達塔拉瀑布Datanla Water Falls。圖╱業者提供
大叻蔬果花卉產量高，圖為朝鮮薊，曬乾後可熬湯、泡茶。記者羅建怡╱攝影
大叻蔬果花卉產量高，圖為朝鮮薊，曬乾後可熬湯、泡茶。記者羅建怡╱攝影
過山車第一段挑戰結束，可收覽美麗的瀑布。記者羅建怡╱攝影
過山車第一段挑戰結束，可收覽美麗的瀑布。記者羅建怡╱攝影
亞洲最長過山車，時而似失速驚險、時又讓人讚嘆周邊美景。記者羅建怡╱攝影
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大叻夜市的板凳文化。記者羅建怡╱攝影
大叻夜市的板凳文化。記者羅建怡╱攝影
超級怪奇的建築，一眼望不盡。記者羅建怡╱攝影
超級怪奇的建築，一眼望不盡。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋一景。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋一景。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋超怪異，真是一步一驚奇。記者羅建怡╱攝影
瘋狂屋超怪異，真是一步一驚奇。記者羅建怡╱攝影
泥雕公園最知名的一景。記者羅建怡╱攝影
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建築師 越南 過山車

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