聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／借鏡日本311大震 連結「森川里海」

聯合報／ 記者楊竣傑／專題報導

「我們雖知道峽谷侵蝕作用很劇烈，太魯閣峽谷也非遊客可靜靜欣賞的水石之美，因爲它發揮侵蝕作用時，其實很恐怖。」東華大學自然資源與環境學系教授李光中曾接受太魯閣國家公園管理處委託，於二○○八年發表「太魯閣峽谷景觀價值及變遷監測之調查」報告。

但在敬畏背後，李光中更充滿期待，日本在三一一大地震後成立的「三陸復興國立公園」模式，更值得台灣借鏡。

二○一一年三月發生東北強震後，日本環境省在兩個月後迅速地提出受災嚴重的青森縣、宮城縣和岩手縣的國立、國定與縣立等不同等級的自然公園，合併為「三陸復興國立公園」，並於兩年後成立。

這座長達南北長二五○公里的國立公園，活用大自然恩惠、記取大自然威脅教訓、和增進森─川─里─海連結等三大策略經營，透過資源整合，促使地方重建。

「台灣不能只想著重建太魯閣，也得把花蓮納入規畫」，李光中指出，台灣政府進行災後整合時，範圍應包含蘇花公路、太魯閣、花東海岸與花東縱谷，才能以更全面角度重建、經營。

但李光中直言，這項大工程得靠行政院應該召集內政部、交通部、農業部、海委會、花蓮縣府等層級的機關，共商對策，不同部會針對農業發展、海洋資源等提出對策，重建方向就不會只限於太魯閣。

太魯閣國家公園 日本 花蓮

延伸閱讀

日本尋獲海鷹機主要殘骸 評估是否打撈上岸

強化因應網攻 日本各部會全天候監視軟體弱點

待交屋大樓遮擋富士山美景 日本建商將花1年拆除

日本兩美術館畫作疑為贗品 德偽畫家承認仿製並致歉

相關新聞

陽光行動／直擊 中橫、太魯閣震後創傷

通車六十四年的中橫公路，靠著榮民開鑿，曾是「人定勝天」的代名詞，不僅見證台灣經濟發展史，也迎來國內遊客如織、沒有淡季的旅...

陽光行動／破碎太魯閣 觀光該何去何從

交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段段長詹晨耀，站在太魯閣國家公園寧安橋下方的不動明王廟前，雙手合十地虔誠膜拜，祈禱...

陽光行動／中橫又震傷 修復與休養拔河

雨滴劈哩啪啦打在車窗上，窗外的波浪型護欄，引領車輛行經充滿傷痕的中橫便道。視覺還沒從殘破如鋸齒的護欄中轉換過來，一塊靜靜...

「三缺」環境 高齡駕駛風險攀升

台灣明年將進入超高齡社會，高齡駕駛肇事案件卻節節攀升，去年平均每天約有兩百位長者發生車禍意外。醫界提出建議，現行七十五歲...

飼料太貴 全台雞農8月1日集結抗議

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到廿八點五元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國養雞協會...

北市試辦「高齡駕訓班」 找回行的權利

為降低長者交通事故，台北市率先試辦「高齡駕駛課」，中央和市政府全額補助費用。安全駕駛學會監事黃飛發表示，能參加該課程的長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。