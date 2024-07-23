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陽光行動／借鏡日本311大震 連結「森川里海」
「我們雖知道峽谷侵蝕作用很劇烈，太魯閣峽谷也非遊客可靜靜欣賞的水石之美，因爲它發揮侵蝕作用時，其實很恐怖。」東華大學自然資源與環境學系教授李光中曾接受太魯閣國家公園管理處委託，於二○○八年發表「太魯閣峽谷景觀價值及變遷監測之調查」報告。
但在敬畏背後，李光中更充滿期待，日本在三一一大地震後成立的「三陸復興國立公園」模式，更值得台灣借鏡。
二○一一年三月發生東北強震後，日本環境省在兩個月後迅速地提出受災嚴重的青森縣、宮城縣和岩手縣的國立、國定與縣立等不同等級的自然公園，合併為「三陸復興國立公園」，並於兩年後成立。
這座長達南北長二五○公里的國立公園，活用大自然恩惠、記取大自然威脅教訓、和增進森─川─里─海連結等三大策略經營，透過資源整合，促使地方重建。
「台灣不能只想著重建太魯閣，也得把花蓮納入規畫」，李光中指出，台灣政府進行災後整合時，範圍應包含蘇花公路、太魯閣、花東海岸與花東縱谷，才能以更全面角度重建、經營。
但李光中直言，這項大工程得靠行政院應該召集內政部、交通部、農業部、海委會、花蓮縣府等層級的機關，共商對策，不同部會針對農業發展、海洋資源等提出對策，重建方向就不會只限於太魯閣。
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