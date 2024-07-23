陽光行動／觀光專家：永續發展 關鍵在聯外交通

天空微微亮，韓國遊客踏上遊覽車，從桃園下榻飯店直奔太魯閣國家公園，興奮地與峽谷合影；國際郵輪停泊在花蓮港，各國遊客下船後就前往太魯閣，走訪燕子口、九曲洞後，愜意地回到郵輪時意猶未盡。

四○三大地震後，此景忽成追憶，國際旅客瞬間歸零。

困境在震後更為嚴峻。根據花蓮縣政府統計，每年造訪花蓮的千萬旅客中，都有兩成旅客前往太魯閣觀光，但交通部觀光署即便在災後祭出補貼政策，當國際客不來、台灣客卻步下，花蓮觀光危機更難解；補助連火都點不起來，更震出台灣觀光長期問題。

「過去行銷花蓮觀光時，太注重太魯閣。」花蓮縣政顧問的唐玉書直言，旅遊或住宿補貼都是短期作法，過度仰賴太魯閣的危機，此時勢必得變成轉機。

唐玉書認為，在休園復建之際，太魯閣國家公園管理處應學習國際觀光景點暫停對外開放時，透過AR、VR等科技手法，讓國際旅客對此景點的懷念「保溫」。她也建議花縣府把疊石傳說或看到F-16，當成行銷七星潭的賣點，也可把在花蓮泡到獨具特色的美人湯和英雄湯等納入觀光宣傳細節。

「要讓花蓮觀光品牌永續發展、在國際發光，關鍵仍是聯外交通。」前觀光局副局長陳淑慧說，旅客想到花蓮玩要買車票，尤其自由行旅客多提前半年規畫行程，台鐵卻僅能於廿八天前預定車票，影響旅客意願。