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陽光行動／在地心聲 「花蓮大山大海 不只太魯閣」

聯合報／ 記者王燕華／專題報導
練習曲書店創辦人胡文偉：陣痛期正是轉型契機，以豐厚文化底蘊轉譯和延伸，花蓮一定會愈來愈好。記者余承翰／攝影
練習曲書店創辦人胡文偉：陣痛期正是轉型契機，以豐厚文化底蘊轉譯和延伸，花蓮一定會愈來愈好。記者余承翰／攝影

「震後人潮少八、九成，絕不誇張。」祖居地在太魯閣園區內大同大禮部落的太魯閣族人簡亞夫，幾年前在新城老街，以母親的名字開了「阿莎小米甜甜圈」。簡亞夫說，震後近三個月，遊客大減。長年推動地方創生的胡文偉也說，許多店家四月業績連原本一成都不到。

內政部國家公園管理署統計，十一年來每年平均逾四四○萬人次旅客造訪太魯閣，今年第一季遊客就達一○三點六萬人次，不僅比去年同期大增三成三，人次數量已是去年遊客總人次的三成，但這股觀光活水，卻在這場地震中瞬間乾涸。秀林鄉長王玫瑰憂心忡忡地說，非常擔心不少族人因封園而失業，例如在布洛灣台地屹立廿年的山月村，一夕之間被強震擊倒，以太魯閣族人為主的四十名員工遭資遣。

燕子口、砂卡礑等受災嚴重的景點，預計得等七年才會開放，花蓮縣旅行商業同業公會理事長謝東穎說，「太魯閣的傷和戀愛一樣，失戀時很痛苦，但給它兩、三年，就會好起來。」業者沒時間哭泣，得踏上觀光轉型自救之路。

胡文偉已串連新城、秀林商家組成商圈協會自救，更希望透過一級生產、二級加工、三級旅遊導覽，把花蓮觀光做得更緻密扎實，「花蓮有海岸線、縱谷、賞鯨等不同風景，此時正得好好思考，如何規畫成與社區連結的深度小旅行」。

「沒了太魯閣後，我們還剩下什麼？」花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡自問之際強調，花蓮從大山到大海，只要短短十五至廿分鐘，觀光條件絕對傲視全世界，應從山到海規畫，再填充特色景點，才能強化對國內外旅客的吸引力。「花蓮絕對不只太魯閣。」觀光處長張志翔表示要趁太魯閣休養生息，讓亮點出現，如規畫縱谷線、海岸線、茶香原民風味遊等。

太魯閣族 景點 花蓮

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