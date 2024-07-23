聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／新聞分析：政府有責 制定新國土規畫

聯合報／ 本報記者楊竣傑

談到中橫，多數人直覺連結到「人定勝天」，但大自然以九二一大地震及七二水災，乃至今年四○三強震，告訴大家，這條舊傷未癒又遭重創的公路，正在哭泣；政府若只重眼前需求，不以永續發展方向制定政策，貼上去的OK繃，又能抵擋多久的天災？

採訪團隊走進中橫便道，路旁堆滿落石和滑落的路基，甚至親眼見證絕壁落石驚悚掉落，體驗到大梨山居民每天搏命通行的風險及無奈。

「拓寬、新建橋隧，讓居民走一條安全的路」，與「應讓依山而建、地質殘破的道路休養生息」兩方論點迄今猶在拔河，政府若決定復建，應藉此機會精準調查、探測潛在風險，才是對居民與大地負責的做法。

面對可能七年後才能全面開園的太魯閣，不也是如此？國內外旅客，以往到花蓮旅遊就直奔中橫東段的太魯閣，忽略花東其他美景與人文風光，在太魯閣觀光活水瞬間乾涸後，正是重新包裝、定位花東觀光品牌的最好時機。

接受我們採訪的地方商家與居民，雖然滿是無奈，仍寄望在災害的重創背後，找到新的出路。中央與地方政府應以更以國土整體規畫的高度，制定中橫便道、太魯閣未來無論復建或休養生息的方向，用與自然共處、永續發展的方向，珍惜這片土地。

中橫 太魯閣 落石

延伸閱讀

太魯閣馬拉松停辦 待中橫公路安全後復辦

宜蘭台7甲線米摩登路段落石斷路 汽車遭砸損無人傷亡

南投131縣道防落石網破大洞 即日起封路施工汰換

太魯閣同禮部落路難行 空勤直升機吊掛小怪手上山

相關新聞

陽光行動／直擊 中橫、太魯閣震後創傷

通車六十四年的中橫公路，靠著榮民開鑿，曾是「人定勝天」的代名詞，不僅見證台灣經濟發展史，也迎來國內遊客如織、沒有淡季的旅...

陽光行動／破碎太魯閣 觀光該何去何從

交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段段長詹晨耀，站在太魯閣國家公園寧安橋下方的不動明王廟前，雙手合十地虔誠膜拜，祈禱...

陽光行動／中橫又震傷 修復與休養拔河

雨滴劈哩啪啦打在車窗上，窗外的波浪型護欄，引領車輛行經充滿傷痕的中橫便道。視覺還沒從殘破如鋸齒的護欄中轉換過來，一塊靜靜...

「三缺」環境 高齡駕駛風險攀升

台灣明年將進入超高齡社會，高齡駕駛肇事案件卻節節攀升，去年平均每天約有兩百位長者發生車禍意外。醫界提出建議，現行七十五歲...

飼料太貴 全台雞農8月1日集結抗議

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到廿八點五元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國養雞協會...

北市試辦「高齡駕訓班」 找回行的權利

為降低長者交通事故，台北市率先試辦「高齡駕駛課」，中央和市政府全額補助費用。安全駕駛學會監事黃飛發表示，能參加該課程的長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。