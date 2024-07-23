陽光行動／新聞分析：政府有責 制定新國土規畫

談到中橫，多數人直覺連結到「人定勝天」，但大自然以九二一大地震及七二水災，乃至今年四○三強震，告訴大家，這條舊傷未癒又遭重創的公路，正在哭泣；政府若只重眼前需求，不以永續發展方向制定政策，貼上去的OK繃，又能抵擋多久的天災？

採訪團隊走進中橫便道，路旁堆滿落石和滑落的路基，甚至親眼見證絕壁落石驚悚掉落，體驗到大梨山居民每天搏命通行的風險及無奈。

「拓寬、新建橋隧，讓居民走一條安全的路」，與「應讓依山而建、地質殘破的道路休養生息」兩方論點迄今猶在拔河，政府若決定復建，應藉此機會精準調查、探測潛在風險，才是對居民與大地負責的做法。

面對可能七年後才能全面開園的太魯閣，不也是如此？國內外旅客，以往到花蓮旅遊就直奔中橫東段的太魯閣，忽略花東其他美景與人文風光，在太魯閣觀光活水瞬間乾涸後，正是重新包裝、定位花東觀光品牌的最好時機。

接受我們採訪的地方商家與居民，雖然滿是無奈，仍寄望在災害的重創背後，找到新的出路。中央與地方政府應以更以國土整體規畫的高度，制定中橫便道、太魯閣未來無論復建或休養生息的方向，用與自然共處、永續發展的方向，珍惜這片土地。