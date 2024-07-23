聽新聞
test
0:00 / 0:00

陽光行動／專家觀點：拒絕爛路 精準調查再復建

聯合報／ 記者楊竣傑周湘芸／專題報導

陽明交大土木工程學系副教授趙韋安分析廿五年前九二一地震與四○三地震的地震動分布圖，指出中橫便道當年位於地動加速度二五○gal、震度六級以上範圍，今年谷關震度不到六，就發生那麼多崩塌。

中橫便道在修補中度過廿多載，羸弱的地質，更是社會長年對政府應提供民眾基本民行，及是否應繼續花費高成本重複修建的爭論間拉鋸，仍無標準答案的關鍵。

九二一後，政府花廿億元修復中橫上谷關到德基段，二○○四年七月通車前，遭敏督利風災重創，決議休養生息。公路局統計，二○○八至二○二六年，便道搶通、管制、路基復健、建明隧道等經費逾四十億元，每年營運經費六千萬元。四○三地震後，是否應再花二○六億元復建的爭論再起。

「中橫若在現有超高山公路地形復建，勢必花大錢且效益低。」台灣省土木技師公會理事拱祥生分析，要確保居民安全和生活質量，不該再做一條「爛路」，建議國六延伸至清境，當成減少梨山至台中車程新方案。

陽明交大土木工程學系副教授袁宇秉說，現在的關鍵為「精準調查」，做好詳細潛在風險調查，再做後續規畫，否則都是空談。

聯合大學土木與防災工程學系兼任教授黃明萬直言，政府「急不得」，學界與研究單位會盡量提供資料，讓政府分析復建方向。

中橫 地震 陽明交大

延伸閱讀

颱風凱米逼近 北橫、中橫、蘇花等6省道首波警戒

受土石流衝擊出軌…新自強號花蓮釀9傷事故 政府決議先做好攔砂與疏通

太魯閣公園拚年底局部開放 砂卡礑、燕子口重建估需7年

烏克蘭截肢傷者恐達5萬 提供義肢復建的醫療中心努力擴大規模

相關新聞

陽光行動／直擊 中橫、太魯閣震後創傷

通車六十四年的中橫公路，靠著榮民開鑿，曾是「人定勝天」的代名詞，不僅見證台灣經濟發展史，也迎來國內遊客如織、沒有淡季的旅...

陽光行動／破碎太魯閣 觀光該何去何從

交通部公路局東區養護工程分局太魯閣工務段段長詹晨耀，站在太魯閣國家公園寧安橋下方的不動明王廟前，雙手合十地虔誠膜拜，祈禱...

陽光行動／中橫又震傷 修復與休養拔河

雨滴劈哩啪啦打在車窗上，窗外的波浪型護欄，引領車輛行經充滿傷痕的中橫便道。視覺還沒從殘破如鋸齒的護欄中轉換過來，一塊靜靜...

「三缺」環境 高齡駕駛風險攀升

台灣明年將進入超高齡社會，高齡駕駛肇事案件卻節節攀升，去年平均每天約有兩百位長者發生車禍意外。醫界提出建議，現行七十五歲...

飼料太貴 全台雞農8月1日集結抗議

蛋價近幾個月不斷跌價，每斤產地價已跌到廿八點五元，許多蛋農抱怨生產成本與過高的飼料價格已經壓得喘不過氣，中華民國養雞協會...

北市試辦「高齡駕訓班」 找回行的權利

為降低長者交通事故，台北市率先試辦「高齡駕駛課」，中央和市政府全額補助費用。安全駕駛學會監事黃飛發表示，能參加該課程的長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。