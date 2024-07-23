陽光行動／專家觀點：拒絕爛路 精準調查再復建

陽明交大土木工程學系副教授趙韋安分析廿五年前九二一地震與四○三地震的地震動分布圖，指出中橫便道當年位於地動加速度二五○gal、震度六級以上範圍，今年谷關震度不到六，就發生那麼多崩塌。

中橫便道在修補中度過廿多載，羸弱的地質，更是社會長年對政府應提供民眾基本民行，及是否應繼續花費高成本重複修建的爭論間拉鋸，仍無標準答案的關鍵。

九二一後，政府花廿億元修復中橫上谷關到德基段，二○○四年七月通車前，遭敏督利風災重創，決議休養生息。公路局統計，二○○八至二○二六年，便道搶通、管制、路基復健、建明隧道等經費逾四十億元，每年營運經費六千萬元。四○三地震後，是否應再花二○六億元復建的爭論再起。

「中橫若在現有超高山公路地形復建，勢必花大錢且效益低。」台灣省土木技師公會理事拱祥生分析，要確保居民安全和生活質量，不該再做一條「爛路」，建議國六延伸至清境，當成減少梨山至台中車程新方案。

陽明交大土木工程學系副教授袁宇秉說，現在的關鍵為「精準調查」，做好詳細潛在風險調查，再做後續規畫，否則都是空談。

聯合大學土木與防災工程學系兼任教授黃明萬直言，政府「急不得」，學界與研究單位會盡量提供資料，讓政府分析復建方向。