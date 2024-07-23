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陽光行動／梨山居民 「等了25年 這條路還在掙扎」

聯合報／ 記者楊竣傑游振昇侯俐安／專題報導
台中市和平區梨山里長賴盛功：中橫便道沒開通前，梨山是個孤村，新復建計畫要等到二○三七年實在太久了。記者余承翰／攝影
台中市和平區梨山里長賴盛功：中橫便道沒開通前，梨山是個孤村，新復建計畫要等到二○三七年實在太久了。記者余承翰／攝影

福壽山農場遊客服務中心內，六十七歲的台中市和平區梨山里長賴盛功望著窗外細雨，露出擔憂神情，「中橫便道開通前，梨山完全是個孤村；新的復建計畫，還要等到二○三七年，實在太久。」他看了看身旁年紀相仿的居民，嘆道：「我們到時候可能都看不到了。」

台中市政府民政局統計，被稱為「大梨山」地區的台中市和平區平等里與梨山里，戶籍人口約三二四四人，當地居民訇彥魯易表示，包含採收蔬菜、茶葉、觀光、工程等就業人口將近萬人，僅約三成是在地人，七成為外地人。

九二一大地震使中橫遍體鱗傷，只要一場大雨，落石、崩塌，猶如「經濟大動脈」的中橫便道就不通，不僅高山蔬果無法送出去，也影響孩子教育，從小在梨山長大的梨山獅子會會長唐雲志無奈地說，「這條路斷不了，但也好不了」。

與時間拔河的，還有一條條生命。公路局谷關工務段長張裕閔透露，當地醫療設備不足，每年平均都有八十趟次緊急救護任務，代表救護車得惡劣路況下與時間賽跑；賴盛功直言，從梨山經中橫便道到東勢，約一點五小時，若路斷了，別說救護車到不了，經合歡山到南投，路程得多二至三小時。

離梨山四十多公里、中橫便道以西的谷關風景區，四○三震後遊客驟減，街道冷清。谷關社區發展協會理事長尹敬倫說，六月下午走在街上完全沒人，本以為泡腳池有名遊客，「結果是洗池子的人」。

行政院官員表示四○三地震後，為更了解地震對該復建計畫的影響，持續密切監測地質，除增加鑽探點位以調查評估地質條件外，也研擬橋梁、隧道等更安全可行的方案和工法，也將考量減碳永續及評估適宜的施工期程。中橫復建首重安全，將於綜合規劃及環評通過後積極辦理。

中橫 台中市 梨山

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