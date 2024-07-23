陽光行動／中橫又震傷 修復與休養拔河

雨滴劈哩啪啦打在車窗上，窗外的波浪型護欄，引領車輛行經充滿傷痕的中橫便道。視覺還沒從殘破如鋸齒的護欄中轉換過來，一塊靜靜躺在路旁的巨大落石，讓我們全瞪大了眼，公路局中區養護工程分局谷關工務段段長張裕閔若無其事地說：「新來的（石頭）喔！」

路況破碎 長年管制通行

谷關地區自四○三地震後觀光客大減，街上冷清。記者余承翰／攝影

與落石共處，幾乎成為工務段人員及來往中橫便道居民的日常。廿四公里路途中，隨處可見落石卡在邊坡，居民只能習慣年復一年，每天在三個開放通行的時段，從這條柔腸寸斷的道路，就醫、送貨、返家。

通車六十四年的中橫公路，西起台中東勢，東到花蓮太魯閣，曾具「人定勝天」時代意涵，但九二一地震及二○○四年七二水災，重創谷關至德基路段，至今未癒。

政府於二○一二年開通便道，行政院今年二月通過「台八線卅六K～六十二K（含台八甲線）谷關至德基段復建可行性研究」，未料不到兩個月遭遇四○三大地震。

混搭工法 修路沒唯一解

本報採訪團隊在地震後兩個月的六月十三與十四日，挺進中橫便道直擊道路現況，在「休養」與「修復」間，為何令社會如此糾結。這一震，又震出什麼影響？

車輛從谷關管制站駛入，行經不同時期建的明隧道，張裕閔說，工法皆依當時條件決定，演變為紅色鋼構和RC「混搭風」，中橫工程「沒有唯一解，只有當下最佳解」。

自十一點五K的青山會車點後往德基方向行駛，沿途景色愈趨「原始」，強震後崩塌的邊坡裸露而出、又硬又結實變質砂岩，幾乎都可砸穿車輛。

行至十六點四K處，張裕閔下車站在被石塊砸得歪七扭八的護欄旁，比了比山壁，「地震時大片邊坡滑落，堆了廿多公尺高，為進去勘災救人，只能徒手爬上石頭堆」。

雨中行車 絕壁驚悚落石

十四日一早團隊再度進入便道，雨愈下愈大，站在十七K、兩度被打壞的鋼便橋旁，保護橋梁的穹頂工程尚未完工，明隧道上堆積的落石，像一把隨時會落下的利劍。

谷關工務段段長張裕閔：地震時邊坡滑落堆了廿多公尺高，為勘災救人只能徒手爬上大石頭堆。記者余承翰／攝影

管制放行時段到了，車輛依序開往谷關，忽然間，工程承包商望著陡峭山壁驚呼「啊啊！」山壁上，短短十五秒，只剩石頭硜硜的聲響夾雜雨聲，空氣瞬間凝結。

「這就是鄉親會遇到的狀況，他們也很『剉』啊。」令我們短暫窒息的緊張感，卻是居民廿多年日常。