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30多歲患乳癌等不及新藥逝 病團盼提升可近性

中央社／ 台北22日電

30多歲是成家立業、享受人生的大好時光，但有人卻與病魔拔河，台灣年輕病友協會分享曾遇過令人心碎的30多歲三陰性乳癌病友，等不及新藥就過世，呼籲提升台灣新藥可近性。

台灣年輕病友協會理事長潘怡伶就是年輕的乳癌患者，她說，協會有6000名乳癌病友，2021年遇見1名30多歲三陰性乳癌病友，讓她留下深刻印象，這名患者用完健保可用藥物，治療效果還是不好，病友丈夫透過小額募款申請國外藥物專案進口，但患者只來得及打第1劑就過世。

「經常是愈需要新藥的病友，愈沒有時間等。」潘怡伶說，尤其是已完成三期臨床證實有效、納入國際治療指引的藥物，是病友最迫切需求。不僅是新藥進口，台灣病友團體期待健保可及早納入新藥，得到更有效、副作用更小的新藥，年輕病友治療後仍可重返職場，才是有價值投資。

提早診斷期別及使用乳癌新藥是影響治療成效的重要因素，台北榮民總醫院副院長曾令民引用美國醫學會期刊JAMA最新發表研究，比較自1975至2019年乳癌病人治療成效，發現相較於1975年，2019年乳癌病人死亡率大幅降低58%，其中主因是乳癌新藥進步。

曾令民提到，受限於台灣健保財務，乳癌病友治療仍面臨新藥給付慢及療程打折困境。以惡性較高HER2陽性轉移性乳癌為例，新一代抗體藥物複合體可延長無疾病惡化存活期，美國列第二線建議用藥，但台灣患者仍需自費使用，健保給付項目還停留在前一代藥物。

曾令民指出，健保財務考量不但影響患者治療，甚至造成臨床試驗收案困難，國際大廠新藥臨床試驗收案嚴謹，患者必須完成標準治療才能加入，但台灣患者因健保給付條件，可能未完成標準治療療程，不符合試驗收案資格，長期下去恐嚴重影響台灣醫療水準。

乳癌 健保 患者

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