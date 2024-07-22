畫過漫威漫畫封面！旅美漫畫家蘇義傑 現身聖地牙哥漫畫展

美國聖地牙哥國際漫畫展25日起將在加州聖地牙哥會展中心舉行，文化部駐洛杉磯台灣書院與主辦單位合作，邀請曾參與哥吉拉、忍者龜等漫畫封面繪製的旅美漫畫家蘇義傑進駐藝術家專區。

駐洛杉磯台灣書院今天透過新聞稿表示，聖地牙哥國際漫畫展自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後參與人數連年增加，去年已突破15萬人次，商機蓬勃，是向美國動漫迷近距離行銷台灣作品的平台，今年台灣館首度將台灣原創角色IP作品推進此盛會，更是首次進駐藝術家專區（Artist Alley）。

蘇義傑筆名為E.J. Su，他是台灣高雄人，自14歲起赴美求學，現為旅美專職科幻工業設計、機械設定與漫畫家，作品包含動畫版變形金剛機械概念設計，也曾擔任漫畫公司主筆及參與哥吉拉、忍者龜、漫威漫畫封面等漫畫繪製，展會期間將獲邀參與畫師簽名會及漫威講座。

而文化部駐洛杉磯台灣書院今年首度與台灣角色品牌授權協會合作，由台灣藝術家囂搞、鳥時代BIRDERA及Paula Hsu進駐台灣館攤位。囂搞本名俞文瀚，10歲移民加拿大，長年透過日記方式發表漫畫，YouTube頻道已累積400多部原創作品，作品內容多圍繞在與女友北鼻及寵貓之間的趣事。

鳥時代BIRD ERA畢業於台南應用科技大學美術系，自從收養鳥兒後對鳥類產生興趣，作品涵蓋漫畫、圖文、插圖、周邊產品，題材涉及寵物鳥生活、野鳥生態保育推廣；Paula Hsu於2018年由平面設計轉職為插畫師，其作品橫跨漫威卡牌、電影、桌遊、台劇等，插畫風格夢幻、童趣。

駐洛杉磯台灣書院表示，此次在美國市場呈現多元豐富的作品，期待拓展台灣動漫海外授權與出版市場，也期盼邀請南加州動漫迷參與，一同感受台灣創作的魅力。