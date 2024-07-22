凱米+年度天文大潮釀高屏災損 西北颱路徑如何警戒鄭明典釋疑

中颱凱米來勢洶洶，其路線雷同西北颱，又適逢年度天文大潮，高雄旗津、屏東東港頻傳海水倒灌、積淹水情況。專家表示，現在防洪設施好太多，西北颱與一般颱風警戒程度差不多。

高雄旗津、屏東東港因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況，民眾只能涉水通行，相關單位也緊急出動抽水機應對，盡管積淹水情況很快就解決，但由於天文大潮從7月20日至24日，外界憂心颱風外圍氣流及颱風影響，加上年度天文大潮及颱風離開後的西南氣流挾帶大量水氣，恐重創當地災情。

前中央氣象局長鄭明典說明，西北颱有蠻嚴謹的定義，必須在彭佳嶼跟台灣陸地之間，其通過的地方受到台灣地形破壞的情況最誰，所以對台灣造成的影響最大，但若颱風路徑稍微向外或向內偏一點，其影響與其他颱風都差不多。

鄭明典表示，會強調西北颱是因過去防洪設施較差，颱風帶來的強風從淡水河口吹進來，會影響到淡水河附近較低窪的地方。但現在防洪措施好太多，面對西北颱與一般颱風警戒的程度其實差不多。