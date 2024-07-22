快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

凱米+年度天文大潮釀高屏災損 西北颱路徑如何警戒鄭明典釋疑

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
高雄旗津、屏東東港今年因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況。圖為高雄茄萣區去年因年度大潮，海水倒灌導致道路積淹水。圖／陳樑兄提供
高雄旗津、屏東東港今年因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況。圖為高雄茄萣區去年因年度大潮，海水倒灌導致道路積淹水。圖／陳樑兄提供

中颱凱米來勢洶洶，其路線雷同西北颱，又適逢年度天文大潮，高雄旗津、屏東東港頻傳海水倒灌、積淹水情況。專家表示，現在防洪設施好太多，西北颱與一般颱風警戒程度差不多。

高雄旗津、屏東東港因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況，民眾只能涉水通行，相關單位也緊急出動抽水機應對，盡管積淹水情況很快就解決，但由於天文大潮從7月20日至24日，外界憂心颱風外圍氣流及颱風影響，加上年度天文大潮及颱風離開後的西南氣流挾帶大量水氣，恐重創當地災情。

前中央氣象局長鄭明典說明，西北颱有蠻嚴謹的定義，必須在彭佳嶼跟台灣陸地之間，其通過的地方受到台灣地形破壞的情況最誰，所以對台灣造成的影響最大，但若颱風路徑稍微向外或向內偏一點，其影響與其他颱風都差不多。

鄭明典表示，會強調西北颱是因過去防洪設施較差，颱風帶來的強風從淡水河口吹進來，會影響到淡水河附近較低窪的地方。但現在防洪措施好太多，面對西北颱與一般颱風警戒的程度其實差不多。

針對颱風加上年度天文大潮情況，鄭明典解釋，天文大潮最大影響時間應落在前天與昨天，雖然還會再持續影響2天，但會逐漸減弱，但如果有西南風，加上颱風外圍環流，確實這個風暴潮會較明顯一點，但天文大潮的影響可能就沒這麼大。

高雄旗津、屏東東港今年因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況。圖為高雄旗津區去年因年度大潮，導致海水倒灌，多處漁港、道路淹水。記者王昭月／攝影
高雄旗津、屏東東港今年因年度天文大潮導致海水倒灌，道路出現積淹水情況。圖為高雄旗津區去年因年度大潮，導致海水倒灌，多處漁港、道路淹水。記者王昭月／攝影

淡水河 鄭明典 颱風

延伸閱讀

輕颱凱米長胖增強中 鄭明典po一圖說明

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

準颱風路徑尚不明 鄭明典示警：有一半機率台灣將顯著風雨

大雷雨炸2縣市！鄭明典曝1圖颱風走向：已經夠近「可觀察了」

相關新聞

凱米+年度天文大潮釀高屏災損 西北颱路徑如何警戒鄭明典釋疑

中颱凱米來勢洶洶，其路線雷同西北颱，又適逢年度天文大潮，高雄旗津、屏東東港頻傳海水倒灌、積淹水情況。專家表示，現在防洪設...

「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主...

國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三...

就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續...

節氣大暑吃涼性食物「退火」有差別 這類人要減半食用

今天是節氣大暑，代表夏季熱到最高點，中醫師提醒民眾雖可吃涼性食物「退火」，但應評估吹冷氣時間長短，長時間在冷氣房的民眾吃...

陳時中喊每胎每月補助3萬 藍委盼政府補貼要全方位

「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。