快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

中央社／ 台北22日電
台灣漫才團體「達康.come」在2023年推出「達康十週年」特別公演，25日將登上串流平台。（達康.come提供）中央社
台灣漫才團體「達康.come」在2023年推出「達康十週年」特別公演，25日將登上串流平台。（達康.come提供）中央社

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主動跨刀公演音樂總監，力挺他們把笑浪直送觀眾家中。

「達康.come」是由阿達（陳彥達）和康康（何瑞康）在2013年組成的漫才團體，成功將日式漫才轉為接地氣的台式風格，巡演足跡遍及全台、擁有逾10萬人次觀眾累積。而10周年作品「達康十週年－自我ㄅㄧㄠˇ揚大會」，回顧多年搭檔的掙扎與點滴，除了以招牌漫才形式呈現外，也持續保持高互動即興風格，並加入音樂喜劇元素。

特別的是，樂團五月天的阿信不僅擔任演出音樂總監外，更帶上「必應創造」班底，以錄製演唱會高規格，同時出動超過10多台攝影機，共同打造「達康十週年」演出紀錄。

談及與阿信的緣分，康康今天在媒體茶敘用「耶誕老公公」般幽默形容，雙方因喜劇劇本工作認識後，便鼓起勇氣邀阿信來看演出。沒想到阿信看完首演後很感動，主動拋出想完整記錄整部作品，並協助重新編曲、以流行音樂專輯規格錄製。

阿信也透過影片分享，他和每名工作夥伴走出錄音室時，臉頰都笑到發痠，與達康合作非常快樂。他透露是在COVID-19疫情期間，意外在YouTube看到達康的影片後，幾乎把所有段子都看遍，後來受邀觀賞10週年演出更被兩人友情感動，讓他聯想到自己一路走來的夥伴。

阿信認為，他從達康的音樂喜劇裡聽到可能性，「值得在影像與聲音有更好的記錄，讓觀眾更能身歷其境」。

「達康十週年」特別公演更邀請相聚國際管理合夥人劉于遜擔任顧問，與薩泰爾、MyVideo合作，讓他們成為第一個登上串流平台的台灣漫才團體。阿達希望藉此機會讓漫才走入觀眾視野，從手機與電腦螢幕搶先體驗後，進而走進劇場，也期待有更多人才投入這個文化。

薩泰爾娛樂執行長潘瑋翔也分享，近年薩泰爾陸續推出「破蛋者」、「賀博台瘋」等大型單口喜劇世界巡演，發現海外很多華人理解並喜歡這套表演模式。他認為台灣的喜劇表演者有很大潛力走向國際，這次串流上架達康作品只是開始，未來還有更多合作可能。

「達康十週年」特別公演25日將於MyVideo及薩泰爾娛樂影音平台上線；其他串流平台及達康.come的YouTube會員頻道將陸續更新。

總監 阿信 音樂

延伸閱讀

胡瓜迷倒丁柔安靠一招！談五月天阿信「還不夠恨我嗎」

五月天阿信「銘記歷史」掀議 疑封鎖網友後再發聲

五月天阿信一舉動…舊愛曝光！瑪莎噹爆：羞辱我而已

五月天阿信沒吃到烤鴨！脫口「世間沒有後悔藥」

相關新聞

凱米+年度天文大潮釀高屏災損 西北颱路徑如何警戒鄭明典釋疑

中颱凱米來勢洶洶，其路線雷同西北颱，又適逢年度天文大潮，高雄旗津、屏東東港頻傳海水倒灌、積淹水情況。專家表示，現在防洪設...

「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主...

國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三...

就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續...

節氣大暑吃涼性食物「退火」有差別 這類人要減半食用

今天是節氣大暑，代表夏季熱到最高點，中醫師提醒民眾雖可吃涼性食物「退火」，但應評估吹冷氣時間長短，長時間在冷氣房的民眾吃...

陳時中喊每胎每月補助3萬 藍委盼政府補貼要全方位

「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。