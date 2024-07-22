「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主動跨刀公演音樂總監，力挺他們把笑浪直送觀眾家中。

「達康.come」是由阿達（陳彥達）和康康（何瑞康）在2013年組成的漫才團體，成功將日式漫才轉為接地氣的台式風格，巡演足跡遍及全台、擁有逾10萬人次觀眾累積。而10周年作品「達康十週年－自我ㄅㄧㄠˇ揚大會」，回顧多年搭檔的掙扎與點滴，除了以招牌漫才形式呈現外，也持續保持高互動即興風格，並加入音樂喜劇元素。

特別的是，樂團五月天的阿信不僅擔任演出音樂總監外，更帶上「必應創造」班底，以錄製演唱會高規格，同時出動超過10多台攝影機，共同打造「達康十週年」演出紀錄。

談及與阿信的緣分，康康今天在媒體茶敘用「耶誕老公公」般幽默形容，雙方因喜劇劇本工作認識後，便鼓起勇氣邀阿信來看演出。沒想到阿信看完首演後很感動，主動拋出想完整記錄整部作品，並協助重新編曲、以流行音樂專輯規格錄製。

阿信也透過影片分享，他和每名工作夥伴走出錄音室時，臉頰都笑到發痠，與達康合作非常快樂。他透露是在COVID-19疫情期間，意外在YouTube看到達康的影片後，幾乎把所有段子都看遍，後來受邀觀賞10週年演出更被兩人友情感動，讓他聯想到自己一路走來的夥伴。

阿信認為，他從達康的音樂喜劇裡聽到可能性，「值得在影像與聲音有更好的記錄，讓觀眾更能身歷其境」。

「達康十週年」特別公演更邀請相聚國際管理合夥人劉于遜擔任顧問，與薩泰爾、MyVideo合作，讓他們成為第一個登上串流平台的台灣漫才團體。阿達希望藉此機會讓漫才走入觀眾視野，從手機與電腦螢幕搶先體驗後，進而走進劇場，也期待有更多人才投入這個文化。

薩泰爾娛樂執行長潘瑋翔也分享，近年薩泰爾陸續推出「破蛋者」、「賀博台瘋」等大型單口喜劇世界巡演，發現海外很多華人理解並喜歡這套表演模式。他認為台灣的喜劇表演者有很大潛力走向國際，這次串流上架達康作品只是開始，未來還有更多合作可能。

「達康十週年」特別公演25日將於MyVideo及薩泰爾娛樂影音平台上線；其他串流平台及達康.come的YouTube會員頻道將陸續更新。