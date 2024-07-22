國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三、四（24、25日）停航。航港局提醒，正在離島旅遊的民眾需留意凱米颱風路徑及航班資訊，適時調整旅程規畫，以免因航班變動影響返台時間。

航港局表示，今天台東往返綠島航線加開3航次，綠島往台東下午4時30分航班停航1航次，於綠島避風；明（23）日澎湖馬公往高雄加開1航次，周三（24日）高雄往馬公航線停航（單向），周四（25日）無航班，周五（26日）馬公往高雄停航，晚上11點半高雄往馬公航行。

另外，金門小三通金門-石井航線於周三至周五（24至26日）因受泉州石井港施工全日停航，提醒有搭乘需求的民眾注意航班異動訊息。

航港局表示，相關資訊除已事先連繫離島縣政府協助宣導當地旅遊旅客知悉外，並同時督促業者儘速通知受停航航班影響之訂位旅客調整航班及早因應。航港局將持續關注凱米颱風動態並更新航班訊息，請民眾多加注意航班資訊公告。