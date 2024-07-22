快訊

中職／「史上最難忘！」 明星賽破人數紀錄登WBSC官網報導

民主黨準備逆轉？ 賀錦麗接棒的「勝利劇情線」如何發展

蔬果汁比奶茶還甜 30歲女2天1瓶喝成重度脂肪肝

中央社／ 台北22日電

有名30歲女性上班族每2天喝1瓶蔬果汁，以為有助補充蔬果攝取，卻罹患重度脂肪肝；醫師提醒，蔬果汁、檸檬飲每毫升含糖量奶茶還多，喝1.5瓶就超過每日糖分攝取量。

開業診所減重專科醫師吳榛槿分享，這名女性為因3餐外食，又常應酬交際，為保持身材，嚴格控制精緻澱粉攝取、完全不吃宵夜，未料體重不降反升、小腹突出，更被診斷出患有重度脂肪肝，體脂率也超標；原來，因她自覺蔬果攝取不足，每1、2天就飲用1瓶蔬果汁，幸經飲食調整，4個月內就瘦近10公斤。

吳榛槿今天透過新聞稿指出，檢視超商常見奶茶、檸檬飲、果菜汁等飲料，看似健康果菜汁（400ml）含有高達26.4公克的糖，1瓶就佔了建議每人每日精緻糖攝取量的70%；貌似成分單純的檸檬飲（375ml），實際含糖量28公克，幾乎與1瓶600ml奶茶含糖量相當，且平均每毫升含糖量更是高於奶茶。

根據國健署建議，每人每日精緻糖攝取量不宜超過總熱量的10%。吳榛槿指出，以30歲、體重50公斤女性為例，每日建議攝取熱量1500大卡，其中糖分應低於37.5公克；以上述果菜汁或檸檬飲換算，若每天喝1.5瓶，精緻糖攝取量就直接超標。

蔬果經加工變成飲品，吳榛槿表示，會讓纖維質流失，但纖維其實對血糖有緩衝效果，缺了這層保護，糖分就會被身體更快吸收，再加上為提升口感而添加的糖，更容易導致在飲用時攝入過量糖分。

吳榛槿提醒，研究指出，吃糖與吸食毒品所誘發的腦中活躍區域完全相同，一旦「糖上癮」就很難戒除；且糖份不僅會刺激胰島素分泌、可能成為脂肪囤積，造成身體長期慢性發炎，還會影響記憶力、專注力、反應力，應即起減糖，戒除糖癮。

含糖量 奶茶 脂肪肝

延伸閱讀

十盛奶茶爆爭議！小吳、紀卜心二度道歉 認「回應不夠完善」

北市抽驗市售冰品配料9件不符規定 珍煮丹、覺旅咖啡產品上榜

十盛奶茶爆爭議！紀卜心遭酸「難怪一堆錢出國」本人出面反擊

豐原必喝手搖飲！茶典子仙草·茶飲專賣 醇香奶茶與自熬仙草凍的完美結合

相關新聞

凱米+年度天文大潮釀高屏災損 西北颱路徑如何警戒鄭明典釋疑

中颱凱米來勢洶洶，其路線雷同西北颱，又適逢年度天文大潮，高雄旗津、屏東東港頻傳海水倒灌、積淹水情況。專家表示，現在防洪設...

「達康十週年」公演躍串流平台 大咖音樂總監驚喜曝光

台灣喜劇漫才團體達康.come成軍10年走遍全台各地，去年舉辦的「達康十週年」特別公演將登上串流平台，五月天主唱阿信更主...

國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三...

就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續...

節氣大暑吃涼性食物「退火」有差別 這類人要減半食用

今天是節氣大暑，代表夏季熱到最高點，中醫師提醒民眾雖可吃涼性食物「退火」，但應評估吹冷氣時間長短，長時間在冷氣房的民眾吃...

陳時中喊每胎每月補助3萬 藍委盼政府補貼要全方位

「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。