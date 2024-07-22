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因應凱米颱風公路局盤點部署救災應變 首波警戒路段曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長李孟諺今天視察公路局防災整備情形。記者胡瑞玲／攝影
交通部長李孟諺今天視察公路局防災整備情形。記者胡瑞玲／攝影

因應凱米來襲，交通部長李孟諺今天視察公路局防災整備情形。公路局表示，已預為執行災情預判、部署、盤點及防救災應變作為。

公路局表示，依據凱米颱風最新颱風路徑顯示，明（23）日上午，凱米颱風將逐漸影響台灣東半部地區，公路局將視風雨狀況發布警戒行動作為，為維用路人安全將逐級提升行動作業。

首波警戒路段有台7線（北橫公路）、台7甲線（中橫公路宜蘭支線）、台8線（中橫公路）、台9線（北宜公路、蘇花公路）、台9甲線（新烏公路）等，實際作為依即時氣象情資決策後發布並現場機動調整；公路局將派員駐點守視、定時巡查，呼籲用路人小心駕駛上開路段密切注意公路災情暨警戒訊息，預為規畫行程。

公路局表示，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。公路局呼籲用路人，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路。

中橫公路 凱米颱風

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