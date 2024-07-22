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今年第一颱恐來襲 石門水庫現儲水50%待蓄滿

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
凱米風來襲前，北水分署完成石門水庫設施維護的防颱整備就緒。圖／北水分署提供
凱米風來襲前，北水分署完成石門水庫設施維護的防颱整備就緒。圖／北水分署提供

升級中颱的凱米颱風，可能成為今年第一個侵台的颱風，水利署北區水資源分署今天下午表示，因應凱米颱風侵台，該分署完成防颱整備，石門水庫蓄水率達50%，還有約1億噸蓄存空間，完成分層取水準備和中庄調整池蓄存490萬噸水量，隨時備援供水，阿姆坪防淤隧道也堆滿沖淤泥，颱風入流量夠可隨時沖淤。

氣象署預報凱米颱風朝北北西前進接近台灣，預估颱風中心通過台灣北部近海，不排除登陸， 24日（周三）、25日（周四）影響最大，水利署北水分署完成防颱整備，至今天下午5時，石門水庫水位231公尺、蓄水量達1.04億噸，蓄水率50.71%，今天水庫集水區入流仍略多於出流量，尚有蓄水容量空間。

北水分署表示，為做好米颱風防颱整備，盤點各水庫閘門、供水設施與緊急發電系統正常運作、油料充足，石門水庫還有1億噸蓄存空間，因應颱風強降雨可能帶來高濁度，完成分層取水準備，中庄調整池已蓄存490萬噸水量，可隨時備援供水，確保供水無虞。

此外，阿姆坪防淤隧道防淤水道也堆滿約20萬噸沖淤泥，在凱米颱風豐沛雨水沖刷，隨時啟用排洪沖淤，將沖淤池中的淤泥全數帶離進入大海，希望凱米颱風豐沛雨水，優先把水庫蓄滿，也提醒民眾，颱風期間請避免進入河道，以免發生危險。

凱米風來襲前，石門水庫下午蓄水達50%，尚有1億噸蓄存空間完成整援。記者曾增勳／翻攝
凱米風來襲前，石門水庫下午蓄水達50%，尚有1億噸蓄存空間完成整援。記者曾增勳／翻攝
凱米風來襲前，石門水庫下午蓄水達50%，尚有1億噸蓄存空間完成整援。記者曾增勳／翻攝
凱米風來襲前，石門水庫下午蓄水達50%，尚有1億噸蓄存空間完成整援。記者曾增勳／翻攝

凱米颱風 石門水庫 雨水

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