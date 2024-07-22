凱米颱風增強視察公路整備措施 李孟諺：3處為重點警戒區

中颱凱米持續增強，因應颱風來襲的鐵公路整備措施，交通部長李孟諺表示，中橫、蘇花公路及過去曾發生崩塌處為重點警戒路段，若不幸花蓮鐵公路中斷，航港局也能啟動疏運作業。

交通部長李孟諺今下午視察公路局應變中心，聽取因應凱米颱風來襲相關作為與整備情形。李孟諺表示，從凱米颱風路徑來看，颱風暴風圈中心將從基隆或東北角登陸。

西半部為迎風面，雨量較大，颱風過後，若帶來西南氣流，更會挾帶大量降雨，尤其是中南部地區要特別注意，另外東部中央山脈、蘇花及中橫公路地區都會有降雨。

李孟諺指出，這次迎風面雖在西半部，但過去曾受颱風重創或近期曾發生過土石流、崩塌情況的地方有要多加注意，包含去年遭卡努颱風重創的南投縣，以及曾發生崩塌的高雄的荖濃溪沿線一帶、基隆的台二線。

中橫、蘇花公路及幾個發生土石流溢流或崩塌處，包含基隆台二線、台七線等也要注意掌握，後續若有降雨導致土石流，也要避免造成對鐵路車站的災損。施工中的邊坡整治作業務必提前做準備，若工程進行到一半也要先收尾，並盡快將機具撤離河床。

李孟諺表示，過去亦崩塌部分要提早監控相關雨量、水情，做好公路及橋梁的準備；台鐵監控系統已在宜花東一帶設置200多座監視器，且都與AI連動，能夠預警土石流或異物入侵。

今天之前會在花蓮再增加14組監視器，加上花蓮既有的23組，加起來會有37組，部分與AI連動能自動告警，且全都有24小時人工監看，盼漲忽連鐵路沿線更加安全，有狀況第一時間就能通報司機員做相關應變。

另外，李孟諺指出，也已與航港局協調好相關船舶，屆時若花東鐵公路中斷，可以做相關海上疏運。