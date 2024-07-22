就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續10期無人中獎，預估今晚開獎的頭獎獎金上看2.2億元，如果1注獨得將成為今年第5位威力彩頭獎的幸運兒。

台彩統計，威力彩往年平均每年約開出5次頭獎，今年至今已開出4次頭獎，開出速度遠超過往；此外，自今年2月22日開出貳獎後，迄今已經連續42期貳獎未開出，預估本期獎金上看1.1億元，不僅創下貳獎最長連摃紀錄，也創下近十年來最高的貳獎獎金紀錄。

台灣彩券統計，第四屆公益彩券（民國103年至112年）10年發行期間，每周一、四開獎的威力彩，在開獎的1043期中，共有47期開出頭獎，也就是說平均每22期、約2.5個月左右會開出1次頭獎；今年財神爺特別眷顧民眾，大獎頻頻開出，統計至上周四（18日），威力彩58期的開獎中，共有4期開出頭獎，平均每14期、約一個半月就開出1次頭獎，頭獎開出速度可說是往年的兩倍速。

成為關注焦點的還有本期威力彩的貳獎。威力彩今年以來已開出10次貳獎，但自2月22日開出貳獎後，目前已連摃42期，本期貳獎總獎金預估上看1.1億元，是公益彩券第四屆以來累積最高、也是首個破億元的貳獎獎金。台彩統計第四及第五屆威力彩貳獎累計開出274次，平均約4期會開出一次貳獎，貳獎開出時的總獎金平均約為1744萬元，貳獎單注獎金平均約為1221萬元，而這些抱走貳獎的中獎幸運兒平均單張購買金額約320元、約8成採用電腦選號方式投注。

台彩指出，威力彩頭獎、貳獎同時累積超過億元機會難得，是十年來首見，尤其現在貳獎已經42連摃，隨時都有可能會開出，想要抱走大獎的民眾，有買才有機會，經過投注站千萬別錯過，說不定億元大獎幸運兒就是你。