恭喜！中研院王德威、陳祖為 獲選英國家學術院國際院士

中研院今天表示,英國國家學術院日前公布國際院士名單,包含中研院中國文哲研究所通信研究員王德威院士及人文社會研究中心特聘研究員陳祖為,2人皆獲選為國際院士。

中央研究院今天發布新聞稿表示,英國國家學術院(British Academy)於18日發布2024年獲選院士名單,共選出86名新任院士,其中包含30名國際院士(International Fellow)。中研院中國文哲研究所通信研究員王德威院士及人文社會研究中心陳祖為特聘研究員得到國際院士榮銜,研究貢獻備受肯定。

中研院說明,王德威研究專長為中國現代與當代文學、晚清小說及戲劇、比較文學等,現為美國哈佛大學東亞語言與文明系Edward C. Henderson講座教授,也是中研院文哲所通信研究員,於2004年當選中研院院士。

王德威推動台灣文學英譯及研究,引領風氣之先,近年致力於研究文學、歷史、文化史的對話關係。著作等身,重要學術專著包括The Lyrical in Epic Time:Modern Chinese Intellectuals and Artists Through the 1949Crisis(中譯本:「史詩時代的抒情聲音:二十世紀中期的中國知識分子與藝術家」)及Why Fiction Mattersin Contemporary China等。

陳祖為研究專長為當代政治哲學及儒家政治哲學,曾擔任香港大學政治與公共行政學教授及系主任、美國普林斯頓大學人文價值中心全球學者 (GlobalScholar)及訪問教授,現任職中研院人文社會科學研究中心,於政治思想研究專題中心展開儒家政治思想、當代平等理論、香港社會變遷及離散群體等一系列研究。

陳祖為具影響力的著作包括Confucian Perfectionism:A Political Philosophy for Modern Times(PrincetonUniversity Press, 2014;中譯本:「儒家致善主義:現代政治哲學重構」)和在哲學、政治、法律及社會科學不同領域國際頂級期刊所發表的論文。

中研院表示,英國國家學術院成立於1902年,是英國國家人文及社會科學學院,涵蓋21個學術領域。王德威及陳祖為獲選領域分別為「1830年以來的現代語言、文學和其他媒體」與「政治學:政治理論、政府及國際關係」。

英國國家學術院士(Fellow of the British Academy,FBA)在人文學及社會科學領域具有高度學術成就,目前共有超過1700名院士。