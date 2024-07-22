節氣大暑吃涼性食物「退火」有差別 這類人要減半食用

今天是節氣大暑，代表夏季熱到最高點，中醫師提醒民眾雖可吃涼性食物「退火」，但應評估吹冷氣時間長短，長時間在冷氣房的民眾吃仙草、愛玉檸檬即可，出現口乾、口苦、冒痘痘或解便偏硬的「肝火旺」症狀可喝青草茶降火氣。

連日高溫炎熱，人車多的都市氣溫可達攝氏36度、37度，手搖飲料店和冰店的生意興旺。衛福部彰化醫院中醫師張煒東今表示，站在中醫調理身體的立場，建議民眾在大暑前後食用瓜類食物，例如西瓜、冬瓜、苦瓜、絲瓜、大黃瓜，也可食用綠豆湯、薏仁湯或綠豆薏仁湯，水分多的蔬菜也是不錯選擇。

「瓜果和涼性食物盡量在中午食用。」他說，除非年輕力壯都沒過敏毛病，否則傍晚過後吃瓜果和涼性食物，有過敏鼻炎者易引發過敏症狀，在早晨起床時就會感到不適；若沒空料理或沒機會吃到瓜果類食物，可開水裡加一點鹽或食用泡話梅的酸梅汁，補充電解質之外，酸梅汁還有生津止渴的效果。

張煒東表示，戶外工作或長時間處在高溫環境中的民眾，可吃半顆小玉西瓜分量的涼性食物祛除暑氣，如果在室內上班吹冷氣，最多吃1/4顆小玉西瓜分量的涼性食物，若室內冷氣很涼快，僅吃仙草、檸檬愛玉即可消暑，不要貪涼吃太多，以免腸胃道不適；很多民眾會進出冷氣房，冷熱交替溫差大毛細孔快速收縮容易中暑，進出冷氣房時應稍停留一下，讓身體適應戶外熱氣與室內冷氣交接。

有口乾、口苦、冒痘痘、嘴破或解便偏硬的「肝火旺」症狀，飲用青草茶「退火」之外，張煒東建議不妨食用龜苓膏，不僅降火氣還能補血。

張煒東強調，最近幾年八月下旬到九月初的入夜氣溫降幅大，所有的消暑涼性食物都要比大暑時減半食用，避免「太涼」不利健康。