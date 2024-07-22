新北三峽高溫飆40.4度 刷新2024年次高紀錄

根據氣象署網站，原今年次高溫是新北三峽昨天達攝氏40.2度，但這個紀錄今天由三峽站自己打破，下午達40.4度暫居今年次高。前氣象局長鄭明典表示，北部高溫主要因東風背風沉降所致。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區40.4度，三峽除了連2天高溫逾40度外，同時也刷新今年次高紀錄；原今年次高溫、三峽在昨天下午達40.2度順延為第3高；6月15日台東鹿野40.1度則順延為第4高。

根據氣象署資料，截至目前今年最高溫，仍由6月30日台東太麻里金崙41度保持，主因是焚風影響。

氣象署強調，上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。

前氣象局長鄭明典在臉書說明，今天中南部沿海有海風調節，其他地方都熱；北部是東風的背風沉降（焚風），而縱谷風速弱，散熱不易。

根據氣象署網站，今天高溫前10名都在38度以上。最高溫就是新北市三峽區40.4度，另外桃園市新屋區、蘆竹區皆在39度以上，分別為39.8度、39.5度；其他縣市部分，新竹縣、屏東縣、台東縣局部高溫皆達38度以上。