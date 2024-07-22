快訊

凱米來襲放颱風假？北市災防辦估2路線侵台 蔣萬安承諾：基北北桃整體考量

拜登突宣布退選 大陸外交部這樣回應

塞車！高雄過港隧道鼓風機遭擊落 「旗津往前鎮」無法通行

新北三峽高溫飆40.4度 刷新2024年次高紀錄

中央社／ 台北22日電

根據氣象署網站，原今年次高溫是新北三峽昨天達攝氏40.2度，但這個紀錄今天由三峽站自己打破，下午達40.4度暫居今年次高。前氣象局長鄭明典表示，北部高溫主要因東風背風沉降所致。

根據中央氣象署網站，今天最高溫為新北市三峽區40.4度，三峽除了連2天高溫逾40度外，同時也刷新今年次高紀錄；原今年次高溫、三峽在昨天下午達40.2度順延為第3高；6月15日台東鹿野40.1度則順延為第4高。

根據氣象署資料，截至目前今年最高溫，仍由6月30日台東太麻里金崙41度保持，主因是焚風影響。

氣象署強調，上述皆為自動測站，因此不列入正式紀錄。

前氣象局長鄭明典在臉書說明，今天中南部沿海有海風調節，其他地方都熱；北部是東風的背風沉降（焚風），而縱谷風速弱，散熱不易。

根據氣象署網站，今天高溫前10名都在38度以上。最高溫就是新北市三峽區40.4度，另外桃園市新屋區、蘆竹區皆在39度以上，分別為39.8度、39.5度；其他縣市部分，新竹縣、屏東縣、台東縣局部高溫皆達38度以上。

氣象署 高溫

延伸閱讀

輕颱凱米長胖增強中 鄭明典po一圖說明

留意凱米與西南季風互動 鄭明典：要關心颱風尾影響

準颱風路徑尚不明 鄭明典示警：有一半機率台灣將顯著風雨

大雷雨炸2縣市！鄭明典曝1圖颱風走向：已經夠近「可觀察了」

相關新聞

就在今夜！威力彩罕見頭獎、二獎雙雙破億

威力彩頭獎與貳獎雙獎項罕見地在今晚開獎當期均突破新臺幣億元大關，成為彩券行的熱議話題。台灣彩券公司表示，威力彩頭獎已連續...

陳時中喊每胎每月補助3萬 藍委盼政府補貼要全方位

「健康台灣推動委員會」副召集人、政務委員陳時中接受本報專訪時表示，政府正研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬，...

為什麼要當醫生？ ICU醫師陳志金：為了幫母親報仇

ICU醫師陳志金常在臉書分享生活點滴，今天陳志金分享「有人問我，為什麼要當醫生？」，他說，「為了報仇！」，相信大家都會被...

國內航線停航1次看 綠島、蘭嶼、小琉球、布袋馬公異動

受到凱米颱風影響，綠島航線明後2天（23、24日）停航，蘭嶼航線周二至周四（23至25日）停航，小琉球及布袋馬公航線周三...

因應凱米颱風公路局盤點部署救災應變 首波警戒路段曝光

因應凱米來襲，交通部長李孟諺今天視察公路局防災整備情形。公路局表示，已預為執行災情預判、部署、盤點及防救災應變作為。

凱米颱風增強視察公路整備措施 李孟諺：3處為重點警戒區

中颱凱米持續增強，因應颱風來襲的鐵公路整備措施，交通部長李孟諺表示，中橫、蘇花公路及過去曾發生崩塌處為重點警戒路段，若不...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。