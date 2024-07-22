8成大人有牙周病 牙醫提醒心臟病、中風恐跟著來

國內成人牙周病盛行率高達8成，以50歲到64歲族群好發率最高。牙醫師提醒，牙周病不僅是口腔問題，更會提升心臟病、中風機率，治療不僅拔牙一途，及早就醫是解方。

衛生福利部調查指出，台灣成人牙周病盛行率高達8成，其中竟有超過半數處於嚴重狀態；據統計，50歲到64歲族群是好發率最高的年齡層，罹病風險是18至34歲族群近7倍，原因多來自於長期累積的口腔問題或不自覺而忽略就醫。

開業診所牙醫師曹皓崴表示，自己就曾治療過患者牙周病導致牙齦變黑又發臭，牙縫更大到可卡進整條麵條；但因害怕牙齒被拔光，一直不敢去看牙，沒想到硬撐1年後牙縫變更大，幸在診所治療下穩定牙周狀況，再調整牙根顏色及重新分配牙齒大小，不僅根治病灶，也不再因亂牙、口臭害怕開口。

牙周病主因來自於口腔清潔不足，導致細菌、食物殘渣會漸漸堆積在牙齒與牙齦接縫處，形成牙菌斑，若不定期刷牙、使用牙線或接受專業洗牙，可能就會引發牙齦發炎，進而發展成牙周病；因此，如果發現牙齦發紅、發熱、浮腫、疼痛，就應當心是牙周病前兆，須盡速求診。

曹皓崴說明，牙周病除了會讓牙齒搖晃掉落、影響美觀外，患者發生心臟病、中風機率是一般人的2至3倍，罹患糖尿病機率更高達一般人7倍；此外，牙周病更與骨質疏鬆、呼吸道感染、肝臟病變有關，顯示牙周病不僅是口腔健康問題，更是全身健康重要指標。

曹皓崴表示，調查指出，半數台灣民眾害怕看牙，尤其怕聽到牙醫師拿工具在口內動來動去的機器聲；加上許多患者以為只有拔牙手術一途，遲遲不敢求診，一拖再拖下病情惡化，最終牙齒掉光，只得花錢植牙；但其實牙周病早期治療並不困難，通常非手術性治療即可有效控制病情，呼籲盡早尋求專業治療。